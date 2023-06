Feijóo legitima los pactos electorales "proporcionales a los resultados" y sin "renunciar a nuestros principios"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha clausurado esta mañana unas jornadas sociosanitarias de ámbito nacional organizadas por el PP en Valencia. El líder del partido ha señalado que el sistema nacional de salud "ha de reforzarse y asegurar su viabilidad en el futuro". Como no podía ser de otro modo, Feijóo se ha referido a las próximas elecciones Generales del 23J y ha cargado duramente contra Sánchez "que ahora pide debates y solo ha participado en dos debates del Estado de la Nación en cinco años".

Ha dicho que el sanchismo es "hacer todo lo contrario de lo que se ha dicho". Y ha recordado la frase de Sánchez de que "no podría dormir tranquilo si gobernara con Podemos". También dijo que "no pactaría con Bildu" y que acabaría con la corrupción "y acabó con ella pero en el Código Penal".

Repasó otras incoherencias: "dijo de la sedición que había que agravarla y acabó eliminándola".

En opinión del líder del PP, "si vuelve a gobernar solo puede ser reelegido con sus antiguos socios: Frankenstein segunda parte. Solo puede pactar con aquellos que se quieren ir de España". "Sin renunciar a sus principios, asegurará la gobernabilidad con pactos que respeten la proporcionalidad de los resultados obtenidos en las comunidades autónomas". Y en este punto ha puesto como ejemplo a Carlos Mazón.

Ha explicado que "dentro de la estrategia del miedo está demonizar los pactos a los que podamos llegar, y lo hacen los que hicieron el pacto Frankenstein con independentistas".

Ha criticado el adelanto electoral: "Nos lleva a votar con millones de españoles fuera de su domicilio, con puente en cuatro comunidades autónomas y con cuarenta grados en todas". Pero ha mostrado su confianza en que "los españoles vamos a votar masivamente en julio contra quien no nos quiere dejar votar".

Programa sanitario

El líder del PP se ha referido a los actos en los que se va ir desgranando el programa electoral del PP. "En Salamanca presentamos el programa en materia de conciliación. En Barcelona presentamos el económico. Y hoy estamos en Valencia porque en campaña Mazón habló de las debilidades de la sanidad pública valenciana. Y por eso quiere presentar aquí el programa sanitario para todo el mundo".

Ha considerado que Sánchez, en la pandemia, hizo dejación de funciones, falló para activar la protección de un virus que estaba a cientos de kilómetros de España. Y dejó solos a cada comunidad que se tenía que apañar por sí misma.

Ha criticado que "no tenemos médicos de familia en todos los pueblos de España porque no hay suficientes. Y hemos pedido plazas dentro del MIR para aquellos que acaban el grado de medicina y cirugía para que decidan si quieren hacerse médicos de familia".

Ha enfatizado que "no podría ser presidente de España si la sanidad no fuera mi prioridad desde el principio hasta el final de mi mandato. Le he dedicado una década a la gestión de la sanidad".

Feijóo ha recordado que "somos los mejores trasplantadores del mundo sin cobrar un duro ni pedir la visa a nadie, y lo vamos a seguir siendo".

Por último, ha cerrado su intervención exponiendo el decálogo de la sanidad que incluirá el programa electoral del PP:

-Aprobar plan de choque en atención primaria con incentivos para cubrir plazas de atención primaria y pediatría y con mil plazas MIR más para medicos de familia en la primera oferta que hagamos y reforzar la jubilación activa. " Vamos a proponer que se jubilen voluntariamente a los 72 años ".

". -Retener el talento para que no se vayan y atraer el del exterior . No puede haber miles de expedientes de convalidación del título Y reducir la temporalidad de los contratos y potenciar investigación y actividad docente.

. No puede haber miles de expedientes de convalidación del título Y reducir la temporalidad de los contratos y potenciar investigación y actividad docente. -Fortalecer la formación sanitaria especializada con aumento del número de plazas de enfermería e incidir en su especialización.

-Nueva ley general de Sanidad que incorpore las mejores prácticas de toda Europa .

. -Reforzaremos los procesos de innovación e introducción de fármacos nuevos que necesitan registrarse.

-Acceso a los ensayos clínicos y crear una base nacional de ensayos clínicos.

y crear una base nacional de ensayos clínicos. -Crear una agencia española de innovación y calidad sanitaria.

sanitaria. -Facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento a pacientes con enfermedades raras.

-Queremos ser líderes en el Plan europeo de lucha contra el cáncer .

. -La salud mental será una de las prioridades. Una nueva estrategia destinada especialmente a la infancia y adolescencia, con programas en las escuelas, y planes de prevención del suicidio.

Feijóo ha concluido asegurando que "no me olvidaré del lugar donde más aprendí en la vida que fue gestionar la sanidad pública. La próxima legislatura será lade la sanidad pública y la salud mental".