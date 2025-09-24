¿El fresco ha llegado para quedarse en la Comunitat Valenciana?

Este miércoles predominarán los intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en Valencia y Alicante, el cielo estará poco nuboso en Castellón y las temperaturas no variarán, salvo descenso locales en las mínimas.

El viento será moderado del noroeste con rachas muy fuertes en el norte de Castellón a primeras horas del día, con tendencia a amainar; y en el resto, flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El jueves se esperan intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles dispersas durante la segunda mitad del día, las temperaturas mínimas subirán en el interior norte de Valencia y sufrirá cambios locales en el resto, las máximas no variarán o ascenderán ligeramente y el viento será flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a flojo de componente este por la tarde.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón 16,2 y 25 grados; Valencia 17,7 y 26,2 grados; y Alicante 17,8 y 26,8 grados.