Gan Pampols desliza su pronta marcha del Consell: "Formalmente todo lo que había que hacer está hecho"

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, el teniente general Francisco José Gan Pampols, ha deslizado hoy que le quedan pocas semanas en el Consell. Hoy el gobierno valenciano de Carlos Mazón ha aprobado su Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, con anuncios a los ciudadanos de cómo prevenir emergencias no solo de inundaciones, sino también de incendios, erupciones volcánicas e incluso tsunamis.

"Busca elevar la eficiencia ante catástrofes naturales dentro de un marco estructurado y simplificar procedimientos operativos y organizativos, el foco es la cultura de la prevención", ha incidido Gan Pampols, que ha asegurado que a final de septiembre ya estarán el 40% de las iniciativas del Plan Endavant en marcha y por lo tanto, su trabajo llegará a su fin, pues solo le queda "coordinar y monitorizar".

"Las tareas que se le encomendaron a esta vicepresidencia eran 4 cosas: diagnóstico, redacción del Plan Endavant, arrancar las iniciativas singulares de esta Conselleria y por último presentar este plan de anticipación aprobado hoy", ha asegurado el vicepresidente. "Formalmente todo lo que había que hacer está hecho, lo que queda es darle curso y a continuación, acabar". Eso sí, no ha confirmado una fecha.

Ahí es donde tiene que decidir el presidente Mazón, que es quien tiene la última palabra sobre su marcha. La vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha sonreído diciendo que "a lo mejor puedo decir coronel, no te vayas", para intentar acallar los rumores, pero aún así ha seguido con las palabras de Gan Pampols y ha dicho que aunque se marche, el objetivo del gobierno valenciano seguirá siendo la reconstrucción.

"Es el presidente Mazón el que tiene que tomar las decisiones para seguir con nuestra hoja de ruta que es continuar con ese Plan Endavant y por tanto con la reconstrucción con las zonas afectadas con la dana y estoy convencida que acertará con los cambios que tenga que hacer en el futuro", ha afirmado. Un futuro que cada vez es más cercano.