La jueza de la dana invita otra vez a Mazón a declarar e incorpora a la causa la carta de Vilaplana

La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha vuelto a invitar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a que declare como investigado y ha acordado unir al procedimiento la carta abierta de la periodista Maribel Vilaplana, pero no la citará a declarar como testigo, como pedía la acusación que ejerce Podemos.

En este sentido, la magistrada incorpora una misiva en la que la periodista, que comió con el presidente el fatídico día de la tragedia, afirma que "estar allí aquel día fue una maldita coincidencia y un horrible golpe de mala suerte". La periodista lamentaba haber sufrido estos diez meses una "presión insoportable", pues se ha convertido "en una diana utilizada políticamente y alimentada con insinuaciones machistas", que le llevó a un ingreso hospitalario y actualmente está en tratamiento psicológico por estrés postraumático.

Vilaplana aseguraba que durante la comida con Mazón no preguntó, ni participó ni conoció en ningún momento el contenido de las llamadas que recibió el presidente, quien tampoco le trasladó "ninguna inquietud al respecto", y asegura que salió del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas.

En este sentido, la magistrada también ha acordado citar como testigo, aún sin fecha concreta, a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.