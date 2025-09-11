Si pegas a un médico o enfermero, te multarán con hasta 60.000 euros sin necesidad de recurrir al juzgado

La Conselleria de Sanidad modificará la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana para incluir un régimen de infracciones y sanciones a las agresiones contra el personal del sector sanitario. Esta modificación permitirá la posibilidad de imponer sanciones económicas por parte de los órganos competentes en materia de sanidad de la Comunitat Valenciana sin necesidad de acudir a la vía judicial.

Actualmente, a nivel nacional, solo hay tres comunidades autónomas que regulan esta potestad sancionadora, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra, por lo que la Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía en contar con esta capacidad sancionadora ante las agresiones realizadas en el ámbito sanitario.

Según ha destacado la directora general de Personal, Amparo Pinazo “la principal novedad es la implantación de un sistema específico de infracciones, que van desde los daños ocasionados en el mobiliario hasta la agresión física a los profesionales, así como de sanciones que oscilan entre los 500 hasta los 60.000 euros según la gravedad de los actos”.

Además, “otra de las novedades es que en el marco que viene impulsando la Conselleria de no tolerar faltas de respecto a los profesionales sanitarios, el insulto se considerará como falta grave, ya sea realizado por cualquier medio, incluidas las redes sociales y los medios telemáticos”, ha subrayado Amparo Pinazo.

Por tanto, tal y como ha indicado la directora general “uno de los objetivos es concienciar a los profesionales para que denuncien también las faltas leves, ya que ahora podrán denunciar sin necesidad de acudir a la vía judicial”.

La Conselleria de Sanidad siempre ha defendido e impulsado una política de no violencia y tolerancia cero contra las agresiones, facilitando y fomentando en todo momento la notificación de cualquier tipo de agresión y el apoyo integral a la víctima. Dicho apoyo incluye, entre otras medidas, el asesoramiento y defensa jurídica a la víctima. El cambio en la normativa supone un nuevo paso hacia la mejor protección posible que se le puede ofrecer al personal del sector sanitario.

Para ello, Sanidad ha introducido una serie de modificaciones en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenciana que tienen como principal objetivo velar por la seguridad de los profesionales del sistema valenciano de salud. Hay que recordar que esta ley reconoce al personal sanitario como autoridad pública.

Multas de hasta 60.000 euros

El nuevo texto normativo tipifica y regula aquellas actuaciones que son consideradas como agresiones leves, graves o muy graves, así como el régimen sancionador. En este sentido, establece que Sanidad puede sancionar con multas de 500 hasta 5.000 euros las infracciones leves; con 5.001 hasta 15.000 euros las infracciones graves; y con 15.001 hasta 60.000 euros en el caso de ser infracción muy grave.

Los órganos competentes de Sanidad con potestad para sancionar son: la dirección territorial de la Conselleria en el caso de las agresiones leves, la Secretaria Autonómica de Sanidad para las agresiones graves y la persona titular de la Conselleria de Sanidad en los casos de agresiones muy graves.

Asimismo, además de sancionar, estos órganos tienen potestad para adoptar medidas provisionales, como la asignación de un nuevo profesional a la persona infractora en el mismo o, preferentemente, en otro centro sanitario.

Incorporación de redes sociales y medios digitales

El nuevo texto recoge también una serie de cambios con el fin de adaptarlo a la situación real y actual de la sociedad. Por ello, amplía también la normativa a nuevos entornos, como son las redes sociales u otros medios digitales o telemáticos, en los que una actuación contra un profesional sanitario, catalogada como agresión, podrá ser sancionada también si cumple con los criterios establecidos en la norma. De esta manera, las faltas de respeto, insultos, vejaciones, injurias, calumnias, amenazas u otro tipo de conductas, difundidas por cualquier medio, pueden ser sancionadas.

Cabe señalar que es considerada agresión sanitaria, tal y como viene tipificada en la normativa, aquella conducta violenta realizada no solo en el interior del centro sanitario, sino también fuera de las instalaciones sanitarias, siempre que estén vinculadas con el desempeño profesional del personal afectado.

Además, otro de los aspectos que introduce el texto es el derecho de renuncia del profesional sanitario a prestar atención sanitaria a un paciente o usuario, si no conlleva desatención, en caso de que el profesional haya sido objeto de agresión en el ámbito sanitario.

Aumentan un 13,7% las agresiones al personal sanitario

Durante el año pasado, en la Comunitat Valenciana el número de agresiones al personal sanitario ascendieron a 1.356, lo que supone un 13,7% más respecto a las registradas en 2023, en el que se notificaron un total de 1.192 agresiones en el entorno sanitario. Del total de agresiones registradas en 2024, 221 fueron agresiones físicas frente a las 1.135 agresiones verbales.

En relación con las agresiones sufridas en el ámbito asistencial, se observa que en Atención Primaria se concentra el 57% de las agresiones y, teniendo en cuenta los datos comparados del año 2023 y 2024, en Atención Hospitalaria o centros de especialidades se ha producido un incremento del 27%.

Finalmente, la Conselleria de Sanidad cuenta con la campaña de concienciación y sensibilización frente a las agresiones al personal sanitario bajo el lema ‘Agredirles es delito’. El objetivo de esta iniciativa es concienciar a la población y promover el respeto y apoyo a todos los profesionales del sistema sanitario, así como expresar el más rotundo rechazo ante cualquier tipo de agresión.