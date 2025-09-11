La jueza de la dana cita como testigo a la vicepresidenta del Consell

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha acordado citar como testigo, aún sin fecha concreta, a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

La magistrada ya había acordado pedir este pasado a la Conselleria responsable de las residencias, es decir, la de Camarero, los informes que se hayan efectuado sobre el fallecimiento de varias personas por las inundaciones en la residencia de la tercera edad Savia de Paiporta.

Se reclama el libro de incidencias de la residencia Savia de Paiporta, o los protocolos de evacuación y emergencias vigentes en el centro, o informes médicos y asistenciales de una de las residentes, o comunicaciones remitidas desde la Conselleria, el Ayuntamiento de Paiporta y Protección Civil, o que se aporte a la causa la póliza de aseguramiento de la empresa responsable del centro.

Es jueves se ha sabido que la jueza cita a la vicepresidenta del Consell como testigo en la causa que investiga la trágica dana del 29 de octubre.

Habrá ampliación