La Generalitat da por ganada una partida tras la declaración de Bernabé: "admite que no se informó del Poyo"

La declaración de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ante la jueza de la dana viene a confirmar una de las principales tesis defendida por la Generalitat valenciana durante estos últimos seis meses. Durante su comparecencia, que ha durado más de siete horas, Bernabé ha admitido que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) informó en una ocasión, a las 12 horas, sobre el estado del barranco del Poyo.

El secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, ha asegurado que "por fin" reconoce que la CHJ no informó nunca del riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo en el Cecopi del 29 de octubre".

Sin embargo, ha criticado que "una vez más, el Gobierno eluda sus responsabilidades para ocultar la incompetencia de la CHJ, al afirmar que corresponde a la Generalitat la vigilancia y seguimiento de los caudales" cuando se declara la alerta.

Mérida se ha referido así a la declaración como testigo de Bernabé ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana, en la que ha explicado que las autoridades y técnicos presentes en el Cecopi solo debatieron sobre la situación de la presa de Forata, no del barranco del Poyo.

El secretario autonómico ha subrayado que el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones de la Generalitat recoge que "es la CHJ la que tiene la responsabilidad de la vigilancia y gestión de los cauces y es quien debe emitir avisos formales a las administraciones cuando detecta riesgos hidrológicos relevantes".

En este sentido, ha lamentado que, aunque las funciones "están claramente señaladas en el Plan Especial de Inundaciones, la CHJ no facilitó información sobre el riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo el 29 de octubre ni activó los mecanismos de alerta para poder alertar a la población antes de que se produjeran estos desbordamientos".

También ha acusado a la delegada de omitir "que la Guardia Civil puede participar también en los trabajos de seguimiento de ríos, barrancos y zonas inundables, no sólo los bomberos forestales".

A su juicio, la CHJ "incumplió y vulneró su propio protocolo al no notificar a las autoridades de Protección Civil las crecidas del caudal superiores a 150 metros cúbicos por segundo que se dieron tanto a las 17:00 horas como a las 18:00 horas en el barranco del Poyo".

En este sentido, se ha preguntado que "si la CHJ no está para medir cauces ni para ejecutar obras necesarias y para alertar a Emergencias, ¿para qué está?".

Para el responsable de Medio Ambiente, "si el Cecopi se hubiera convocado antes no habría cambiado nada, porque lo que provoca la tragedia es el desbordamiento del barranco del Poyo del que la CHJ no informa a pesar de ser su competencia".

Ha subrayado que Bernabé "vuelve a confirmar lo que lleva diciendo la Generalitat desde el principio, que las llamadas del 112 no llegaron al Cecopi" y ha preguntado "por qué critica que no se constituyeron 'comités', en abstracto, y no habla de que ni Catarroja ni Paiporta convocaron su Cecopal a pesar de ser su obligación".