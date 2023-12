El Gobierno anuncia la aprobación de la ampliación norte del Puerto de Valencia: "No podemos esperar más"

El ministro de Transportes, Óscar López, ha venido hoy a Valencia a dar las mejores noticias que se podían esperar: el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la la licitación de las obras de ampliación de la terminal norte del Puerto de Valencia.

Tras visitar diversos puntos de las instalaciones portuarias, junto al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, la alcaldesa de de Valencia, María José Catalá y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, López no solamente ha defendido la premura del proyecto, sino que, frente a la posición de sus socios de Gobierno de Sumar, ha asegurado que se trata de un proyecto "ecológico y sostenible".

El ministro ha subrayado la importancia de este proyecto, que se ha venido gestando durante los últimos años, y ha recordado que el de Valencia es un "puerto muy importante, que ya lleva tiempo trabajando en su banda de congestión". En este sentido, ha señalado que "los gobernantes previsores deben anticiparse y trabajar para que cuando llegue ese momento las infraestructuras estén en disposición de servir", en este caso el tráfico de mercancías.

En medio de la polémica por la oposición a este proyecto de sus socios de Sumar -formación en la que está integrada Compromís- López ha asegurado que conoce "muy bien este proyecto" porque se lo ha venido "estudiando" durante las últimas semanas, y ha subrayado que se trata de un proyecto "ecológico" que hay que contemplar "en toda su dimensión". "Si miramos solo las posibles afecciones, podemos llegar a la conclusión de que exiten, pero han sido corregidas", ha asegurado el ministro.

Además, ha resaltado que el Puerto de Valencia se va a abastecer 100 por 100 con energías limpias, por lo que será un recinto totalmente "sostenible". En segundo lugar, ha querido recordar que la ampliación norte lleva aparejada la construcción de la que será la mayor estación de ferrocarril portuaria de Europa, lo que conllevará "sacar" una enorme cantidad de tráfico con camiones que hoy en día llegan al recinto. "Vamos a sacar camiones que están afectado el entorno y colapsando el medio ambiente".

El ministro ha insistido en que se trata de una importante inversión público-privada. En el caso de MSC, la compañía que se hará cargo de la terminal, será la inversión más importante que se ha hecho nunca en un puerto español. "No podíamos desaprovechar esta ocasión, teníamos ya que decidir, no podemos seguir esperando". El ministro no ha querido comprometerse con ningún plazo de ejecución y solamente se ha limitado a asegurar que el Consejo de Ministros del próximo martes dará luz verde a la licitación de las obras.