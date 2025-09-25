El Gobierno central dialoga con la empresa Mahle para disminuir los efectos negativos del ERE propuesto para su planta de Paterna (Valencia)

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha trasladado a la multinacional alemana Mahle sobre el ERE planteado por esta empresa para las plantas de Motilla del Palancar (Cuenca) y Paterna (Valencia) que el Gobierno está invirtiendo para la reindustrialización y ha afirmado que se está dialogando con la empresa para disminuir los efectos negativos de esa decisión.

El Ministerio de Industria y Turismo ha creado una comisión de seguimiento del ERE planteado por la multinacional, en la que estarán también el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Generalitat Valenciana y participarán todas las partes implicadas, con el fin de evaluar los mecanismos de acompañamiento al empleo y a la industria local tanto en Motilla del Palancar como en Valencia.

Hereu, en una visita al centro de producción de Danone en Aldaia (Valencia), ha asegurado que les ha transmitido que el Ministerio está invirtiendo en una transformación que lleve a la reindustrialización, a la relocalización de actividad económica productiva "y no lo contrario".

"Por tanto, nosotros estamos para ayudar a evitar la desindustrialización, sea en Paterna, sea en Motilla de Palancar. Estamos para trabajar todas las instituciones para dialogar con la empresa y disminuir los efectos negativos de esta decisión", en alusión al ERE planteado para 550 trabajadores en la planta de Motilla del Palancar y a 190 de la de Paterna.

Según ha comentado Hereu, desde el primer momento en que Mahle planteó el ERE, están en conversaciones y "de la mano" del Gobierno valenciano y de Castilla-La Mancha, este miércoles se mantuvo la primera reunión que pidió con la dirección de Mahle en Europa.

"Iniciamos un proceso en una mesa de reindustrialización porque el primer gran objetivo es que puedan modificar su decisión previa. Si no puede ser así, nosotros trabajaremos para buscar alternativas de reindustrialización y evidentemente intentaremos trabajar para aminorar el efecto negativo sobre el empleo que esta decisión tiene", ha manifestado en declaraciones a los medios.