El Gobierno se da por satisfecho con haber entregado en un año el 50% del dinero prometido por la dana a Valencia

Ni un paso atrás. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha visitado hoy la zona cero de la dana en su undécima visita a la provincia de Valencia tras la riada del pasado 29 de octubre, lo que le convierte en uno de los ministros con más presencia en Valencia.

Cuerpo ha visitado Sedaví y Massanassa para conocer cómo va la reactivación económica que ha rechazado que vaya lenta o sea insuficiente con lo prometido. "Se han destinado 8.200 millones a la provincia de Valencia. Tengamos en cuenta que esto es más o menos el 10,3% del PIB de la provincia", ha dicho. "Esto da fe o da una idea de la dimensión de la llegada de estas de estas ayudas y por lo tanto del efecto positivo que está teniendo":

Eso sí, esto constituye menos del 50% de los 16.600 millones de euros prometidos por el presidente Pedro Sánchez para la provincia tras la riada, un porcentaje en el que no ha querido valorar. Además, Cuerpo tampoco ha mencionado que ahí se incluyen las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros que el Gobierno de España contabiliza como ayudas, a pesar de ser indemnizaciones a quienes tenían un seguro.

De estas, ha afirmado que "se han gestionado más del 98% de las 250.000 solicitudes que que han llegado. El consorcio ha desembolsado ya indemnizaciones por en torno a 4.000 millones". Es decir, la mitad de las ayudas destinadas a Valencia son indemnizaciones que se les debe a quienes tienen un seguro.

En ese sentido, ha puesto sobre relieve que en Sedaví y Massanassa, poblaciones ambas cercanas a 10.000 personas, se ha recibido "básicamente una solicitud por habitante", lo que da cuenta de la magnitud de la destrucción. "En torno a 400 millones de indemnizaciones del Consorcio han llegado a estas dos localidades, por supuesto a hogares, tanto para reconstruir sus viviendas como para recomponer la situación de sus vehículos, también a comercios y a industrias".

Sin Mazón, "una nueva etapa"

El ministro de Economía ha valorado a su vez que la dimisión del todavía presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, "abre una nueva etapa", aunque no ha querido recoger la petición del Consell como reclamó ayer el nuevo Vicepresidente Segundo y Conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien tras asumir la cartera del teniente general Francisco José Gan Pampols ha tendido la mano a las víctimas y solicitado devolver a la normalidad institucional las relaciones con el Gobierno.

Cuerpo ha dicho que la salida de Mazón es "el reconocimiento del fracaso de un proyecto" y eso lleva a "que tenga que convocarse elecciones", en línea con el argumentario del Gobierno socialista.