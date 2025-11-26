El jefe de gabinete de Mazón ya avisó al presidente a las 17 de que la situación en Utiel se complicaba

El jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, José Manuel Cuenca ha declarado esta mañana ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana que a las 17 o 17.10 avisó al presidente de que la situación en Utiel se estaba complicando y que el propio Cuenca hizo una "prospección" de que tendrían que ir a Utiel y habría que organizar la visita. La llamada de Cuenca, obviamente, la recibió el presidente en El Ventorro. Le dice que después del Cecopi podrían ir a Utiel y el presidente le dice que perfecto. Cuenca no hizo más gestiones porque poco después supo que ya no se podía entrar en Utiel.

Cuenca también dijo que había borrado los "whatsapp" de aquella época "porque se le llenó el móvil" y alguna copias de seguridad no se hicieron, y que había perdido los mensajes de unos doce meses aproximadamente.

También ha informado de que el presidente de la Generalitat no tenía más agenda después de la comida con Maribel Vilaplana y que nadie más conocía esa comida además de Pilar Montes que es la que hace la reserva, al igual que nadie sabía de las comidas con otros candidatos a dirigir À Punt.

También ha referido que nadie le llamó esa tarde diciéndole que no pudiera localizar al presidente.

Cuenca ha dicho que "a las 18:25 el no era conocedor de que iba a tener problema", y que de hecho, él estaba en la estación de tren de Xàtiva despidiéndose de la persona con la que había estado y cuando se dispuso a comprar el billete es cuando le dicen que puede ser que el tren no salga.

En ese momento, Cuenca llama al secretario de Emergencia, Emilio Argüeso para preguntarle, y le dijo que se había desbordado el Magro, pero no recuerda la conversación. Sí que recuerda que esa información no se la traslada al presidente Mazón, sino que simplemente le dice que está en una retención y entonces el presidente le dice que él se va al Cecopi.

Respecto a la jornada del 29-O, Cuenca ha relatado tanto a la jueza como al Ministerio Fiscal que se enteró de que había alerta roja en el camino de casa al Palau de la Generalitat porque le informa la consellera Pradas, pero no sabe si por teléfono o por whatsapp. Mazón y Cuenca, que comparten piso, llegan al Palau un poco antes de las 9 de la mañana y el presidente les dice a sus colaboradores que estén preparaos cada uno en sus competencias.

Cuenca y Mazón tienen contacto cuando regresa el presidente de un acto la Conselleria de sanidad y es cuando le dice que Salomé Pradas le ha llamado para decirle que se va hacia La Ribera. Cuenca ha asegurado que "Salomé Pradas tenía controlada la situación y el presidente estaba informado por el Pleno del Consell". Ha añadido que en ningún momento pensó que el presidente fuera ir al Cecopi, porque, según dice Salomé Pradas les tenía al corriente a través de "comunicación especializada, probablemente, los canales oficiales". Según Cuenca "ella no vio nada extraordinario, la previsión es que la tormenta a partir de las 18 se marchaba, y no agendó que el presidente pudiera ir al Cecopi. Simplemente le traslado que cuando terminara el Cecopi haría una valoración sobre si se podía ir a Utiel.