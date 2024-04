El jefe de Gabinete de Zaplana admite el amaño de las ITV y dice que cobraron Barceló y él

El que fuera jefe de gabinete de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García, ha admitido a preguntas del fiscal que la adjudicación de las ITV estuvo predeterminada, es decir, "amañada" para que se le adjudicada a Sedesa, empresa de Juan Cotino, ex presidente de Les Corts y ex director general de la Policía.

García ha relatado que "Juan Cotino me trasmite el especial interés del grupo Sedesa por presentarse y ser adjudicataria dentro de los lotes que se iban a plantear. Esto me lo traslada en enero de 1997. Yo me reúno entre enero de 1997 y el 8 de mayo con José Vicente Álvarez, del departamento financiero de Sedesa, donde vamos revisando las posibilidades de los pliegos de condiciones para evitar cualquier circunstancia que pudiera imposibilitar la presentación de Sedesa".

Ha descrito que "se confeccionaban los pliegos para que tuviera los menores problemas posibles y estuviera en situación de ventaja, pero no se podía asegurar, porque el concurso estuvo ajustado y se aplicaron las circunstancias legales. Pero sí estaba en situación de ventaja".

También ha dicho que "cuando Juan Cotino me trasmite el interés fue en presencia de Zaplana, y luego lo hemos comentado en pocas ocasiones, el día después de la adjudicación, una vez que se resolvió el concurso", pero en ningún momento ha explicitado que Zaplana cobrara por esa adjudicación.

Estos amaños "no los comuniqué a los miembros de la mesa de contratación que actuaron con absoluta honestidad, honradez y ajustándose a la legislación vigente y ajustándose a los pliegos".

A preguntas del fiscal ha explicado asimismo que "el 30 por ciento de la compañía adjudicataria quedaba en poder de Imison y Fenix. Para que luego Imison pasara a Barceló y Fenix a usted" y ha dicho que "eso me lo trasmite Cotino, que íbamos a tener una parte de la empresa adjudicataria".

También ha dicho que "de 1997 a 2004 no hubo ninguna conversación. A partir de 2000 tuve conversaciones con el grupo Sedesa, con Vicente Cotino. Hasta ese momento no hubo ninguna intervención por nuestra parte con Valenciana de Revisiones. En 2004 una vez que Sedesa vende Valenciana de Revisiones, es Vicente Cotino quien me trasmite que por indicación de su tío Juan, los fondos correspondientes al 30 por ciento de las plusvalía que había generado la operación se iban a poner a nombre de Barceló por Imison y a mi nombre con Fenix".

García también ha declarado que "he tenido una buena relación generada a lo largo de lo años que conozco a Zaplana, con Joaquín Barceló".

Y ha continuado que "el 25 de septiembre de 2005 nos desplazamos a Luxemburgo, Cotino, Álvarez, Barceló y yo y se produce la designación de último beneficiario económico a favor de Barceló (Imison) y yo. Fue Juan Cotino quien nos dijo que eso era así. Yo al día siguiente me reuní con Zaplana, le expliqué lo que había hecho pero en ningún momento hablé con él como que ese dinero fuera suyo".

También ha negado las imputaciones que hizo Barceló tanto a él como a Zaplana: "No es cierto lo que dijo Barceló de que tenía dos millones y medio en Luxemburgo y que se lo tenía que poner a su nombre. Eso no es cierto. No es lógico que yo le regale dos millones y medio a Eduardo Zaplana"

Juan Francisco García ha dicho que "estoy absolutamente arrepentido y creo que reconocer los hechos y admitir sirve para reparar las posibles consecuencias que haya podido tener. Yo le puedo asegurar que yo no le regalo ni le cedo dos millones y medio a Zaplana".

En su declaración ha descrito que "hasta 2007 las dos sociedades están domiciliadas en le despacho de Paesa pero con gestiones distintas. No hubo ningún movimiento en esa sociedad hasta que me acojo a la regulación fiscal ofertada por el Gobierno en marzo de 2012 porque no tenía la concepción de que tenían un origen ilícito, y que una cosa era que fueran opacos y otra que tuvieran un origen ilícito. Si lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Yo pago un 10 por ciento de declaración tributaria y vienen esos fondos de manera trasparente de cara a la Hacienda Pública. Fue en unas circunstancias que no eximen de mi responsabilidad: el ofrecimiento de Juan Cotino fue a posteriori de la adjudicación. Estamos hablando de unos hechos que habían ocurrido quince años antes. Lo asumo por eso reconozco los hechos".

Por último ha reconocido que recibió 1.248.000 euros de facturas falsas realizadas por su empresa Dobles Figuras a Sedesa que no se corresponden contrabajos. "Este precio lo fija Vicent Cotino", ha dicho.