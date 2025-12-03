José Vicente Morata confía en que Pérez Llorca dé estabilidad a la Comunitat Valenciana: "Estamos ante una oportunidad histórica"

El presidente de Cámara Valencia y del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, confía en que la nueva etapa que se abre este miércoles con el nuevo Consell permita dar estabilidad a la situación política actual. En este sentido, ha insistido en que las distintas administraciones y las empresas tienen que "seguir colaborando" en la reconstrucción tras la dana. Como primera petición al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha dicho que confía en que se retome el diálogo con el Gobierno central, pues ambas administraciones han trabajado mucho tras la dana, pero la "polarización ha evitado que la sociedad sea consciente".

Morata ha intervenido en un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, presentado por el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y al que han asistido varios miembros del Consell que acudieron a este acto celebrado tres horas antes de que se anunciase el nuevo Gobierno valenciano. También ha asistido el presidente de la CEV, Vicente Lafuente y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, entre otras muchas personalidades. Ha insistido en que, sin olvidar nunca a las víctimas, es fundamental seguir trabajando por la reconstrucción para que las empresas valencianas sigan adelante.

Por lo que respecta al momento que vive la Comunitat Valenciana, ha dicho que se encuentra ante una oportunidad histórica para convertirse en una región estratégica en el comercio global, en la industria innovadora y en la cohesión territorial de Europa.

Así mismo, ha puesto el foco en los principales desafíos estructurales que condicionan la competitividad de las empresas valencianas, como las infraestructuras, la energía, el agua y la vivienda. Ha reclamado la ejecución inmediata de proyectos clave como el Corredor Mediterráneo, el túnel pasante de Valencia o el acceso norte al puerto, y ha insistido en la necesidad de un sistema energético estable y predecible, incluyendo un debate técnico sobre el mix energético y la prórroga de la central nuclear de Cofrentes.

Además, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo de colaboración público-privada más ágil y eficiente, que permita modernizar infraestructuras, digitalizar la economía y fortalecer el tejido productivo. “Nuestro proyecto de futuro debe abordarse dentro del debate europeo, donde defendemos una integración real del mercado único y una política industrial ambiciosa”, ha afirmado Morata, que actualmente es también vicepresidente de Eurocámaras.

También ha apuntado que la economía valenciana no se transformará solo con grandes inversiones, sino si miles de pymes dan un salto en productividad y competitividad, al tiempo que ha reivindicado una planificación conjunta del área metropolitana de Valencia y una legislación del suelo que facilite el acceso a la vivienda como condición necesaria para atraer y retener talento.