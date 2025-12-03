A la espera del nuevo Consell de Pérez Llorca, que se conocerá este mediodía

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anuncia este miércoles la composición de su nuevo Consell en un acto que tendrá lugar al mediodía en el Palau de la Generalitat.

Se especula con que algunos conselleres pueden cambiar de competencias y la llegada de nuevos rostros a una Gobierno valenciano en el que, presumiblemente, aumentarán las consellerias.

Asimismo, se está a la espera de qué pasará con algunos de los nombres propios más relevantes del Consell que fue elegido por el ya expresidente Carlos Mazón como el de la actual portavoz de la Generalitat, vicepresidenta y consellera de Asuntos Sociales, Susana Camarero, o el del otro vicepresidente, en este caso el conseller de Infraestructuras, Transportes y Territorio y conseller para la Recuperación Económica y Social, Vicente Martínez Mus.

El anuncio lo hará un día después de prometer ante Les Corts Valencianes el cargo como octavo presidente de la Generalitat, tras haber sido elegido el pasado jueves con los votos del PP y Vox como sustituto del dimitido Carlos Mazón.

Pérez Llorca dijo ayer que quería medir los tiempos y esperar a la toma de posesión del cargo para concretar su nuevo Consell, y el pasado viernes, tras su investidura en Les Corts, manifestó que ya estaba trabajando en nombres y "en ponerse a la faena cuanto antes posible".

Durante su intervención posterior a la toma de posesión este martes, Pérez Llorca ha pedido perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 -que la jueza instructora de la causa penal ha ampliado hoy a 230- y ha apelado a la reconciliación "entre todas las víctimas y todas las Administraciones".