La jueza de la dana pide a RTVE que aporte copia del vídeo de À Punt del Cecopi del 29-O

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha pedido a RTVE que aporte copia de la grabación emitida este miércoles sobre la reunión del Cecopi del 29 de octubre, grabada por la televisión autonómica À Punt y donde se escucha a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, hablar sobre el mensaje Es-Alert, para unirla al procedimiento.

Según un auto de la jueza de Catarroja, la petición se hace porque no consta en el procedimiento "una documentación ni grabación o acta del Cecopi del día 29 de octubre de 2024, a pesar de que fue requerida judicialmente a la Conselleria de Emergencias".

Además, la instructora argumenta que se ha de atender al ofrecimiento efectuado en su momento por el presidente del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Miquel Francés, que puso en conocimiento del juzgado que el ente televisivo disponía de "grabaciones, piezas informativas y programas relacionados con la cobertura de la dana, quedando a disposición del Juzgado para cuanto pudieran precisar".

La jueza también ha considerado que "debe ponderarse la relevancia de dicha grabación en la presente causa, dado que, precisamente, es objeto de investigación el momento de remisión del ES-Alert" (el mensaje que finalmente llegó a los móviles a las 20:11 horas) y esa grabación "contradice declaraciones prestadas en sede judicial".

El vídeo

El vídeo, que fue emitido este miércoles Radiotelevisión Española, fue grabado según la cadena a las 19 horas del 29 de octubre en la reunión del Cecopi que había comenzado dos horas antes, y en él se escucha a la entonces consellera decir: "Pongamos también lo de las vías de comunicación, que solo serán el 112, Twitter oficial de Emergencias de la Comunitat Valenciana y À Punt".

"Meterlo en el texto, por favor", afirma Pradas, una de las dos personas investigadas en la causa penal de la dana, quien en su declaración ante la jueza el pasado 11 de abril dijo que no tenía experiencia en la gestión de las emergencias y que para la emisión del Es-Alert siguió las indicaciones de los técnicos presentes en el Cecopi.

En el vídeo también se oye a Pradas llamar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para que se conecte al Cecopi porque no la ven en la pantalla, y preguntar si alguien tiene el teléfono del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, pues a ella no le "apetece llamarlo", algo que se ofrece a hacer el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

Pradas también pregunta si se sabe "algo más de Utiel", a lo que el entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, responde que siguen "sin poder acceder", que la situación es "crítica", y que "la gente estará ya con hipotermia".

Finalmente, cuando los periodistas que han grabado las imágenes van a abandonar la sala, se escucha una voz de mujer, que RTVE identifica como alguien de la Generalitat, recordando a los reporteros que se trata de un "bruto" y que "no se puede oír el sonido".