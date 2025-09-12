Carlos Mazón anuncia que el 5 de noviembre remodelará de nuevo su Consell

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha puesto fecha a la remodelación de su Gobierno. La salida del vicepresidente segundo para la reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, obliga a hacer un cambio de estructura en el Gobierno valenciano.

El jefe del Consell ha dicho que la reestructuración se anunciará el 5 de noviembre. Esta misma semana la Vicepresidencia para la Restructuración y la Recuperación Económica emitía una nota de prensa en la que informaba de la finalización de una nueva fase. Explicaba que solo tendrá competencias "de monitorización y seguimiento de los proyectos" como estaba previsto, pues son cada una de las Consellerias las responsables de ejecutar el plan. A partir del 16 de septiembre, los 17 subdirectores generales que llegaron desde cada cartera a esta nueva Conselleria de la dana habrán vuelto a sus puestos de origen, donde se incluyen áreas para ejecutar las medidas.

Además, este jueves Gan Pampols presentó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell el último de los planes que se comprometió a ejecutar. Se trata de un Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales. En declaraciones a los periodistas, dejó bien claro que su trabajo en el Gobierno valenciano estaba a punto de finalizar. La vicepresidenta primera, Susana Camarero, tuvo unas cariñosas palabras hacia él, "no te vayas Curro, quédate con nosotros".

Sin embargo, la relación de Gan Pampols con Presidencia no siempre ha sido fácil. El teniente general llegó con una misión, en el sentido más estricto del argot militar, y trató de alejarse de la política. Entre sus máximas reivindicaciones ha estado la constitución de una comisión mixta entre Gobierno y Generalitat, organismo que no se ha podido constituir pese a que Gan Pampols llegó a decir que había tenido una respuesta positiva del ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres.

Del todavía vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Mazón ha recordado en declaraciones realizadas en Elche que eligió a una persona sin afiliación partidaria y al que pidió que "no entrara en el ruido político" con el objetivo de que "la recuperación estuviera salvaguardada de la guerra política".

Y ha continuado que éste ha hecho una "labor extraordinaria" con visitas a todos los municipios afectados, trabajo en el que ha añadido que él mismo, como president, ha recibido a los alcaldes y alcaldesas sin diferencias por su color político.

Tercera remodelación

Con esta serán las tres la remodelaciones que en poco más de dos años ha tenido que ejecutar el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La primera fue tras la salida de Vox del Gobierno, la segunda después de la dana, en la que sustituyó la consellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas y a la de Industria, Innovación y Turismo, Nuria Montes. La primera fue sustituida por Nuria Martínez y se creó una nueva conselleria con competencias en Emergencias la asumió Juan Carlos Valderrama, la segunda por Marián Cano.

En todo este tiempo, la crisis ha ido dando protagonismo a otros consellers como al de Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que asumió las competencias cuando Salomé Pradas dejó este departamento para sustituir a la consellera de Vox, Elisa Núñez.