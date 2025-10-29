Llegan cinco migrantes en una patera a Santa Pola (Alicante)

Cinco hombres y una mujer han sido rescatados la pasada madrugada tras alcanzar el entorno del faro de Santa Pola (Alicante) a bordo de una patera, según informaron a Efe fuentes de la Cruz Roja.

Los migrantes son de procedencia magrebí y los varones se hallaban en un relativo buen estado de salud mientras que la mujer fue trasladada al Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante por dolor en el tórax e hipoglucemia.

El resto fue trasladado hasta el puerto de la ciudad de Alicante, donde recibió asistencia sociosanitaria e información de la Cruz Roja.