Una macrooperación contra el narcotráfico se salda con más de 30 detenidos en Valencia

La Policía Nacional mantiene abierta una operación contra el narcotráfico en varios municipios de la provincia de Valencia que hasta el momento acumula más de 30 detenciones, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

Por su parte, fuentes policiales han añadido que la operación va dirigida contra dos organizaciones que funcionan como un cartel, así como que las actuaciones están declaradas como secretas hasta que los detenidos pasen a disposición judicial.

Según adelantan los diarios Levante y Las Provincias, en esta operación, dirigida por un juzgado de Valencia, se prevé la detención de varias docenas de personas relacionadas con el narcotráfico tras haberse detectado la entrada de al menos 3,5 toneladas de cocaína a través del Puerto de Valencia.