El PP mantiene el respaldo a Mazón tras el vídeo del Cecopi y la carta de Vilaplana

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha señalado este jueves que "no hay ninguna novedad" en el respaldo que mantiene la dirección nacional de su partido al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, tras la carta abierta de la periodista Maribel Vilaplana ni tras difundirse el vídeo del Cecopi.

García, que es miembro del comité de dirección del PP, ha sido preguntada en una rueda de prensa en el Senado sobre el apoyo a Mazón después de esas dos informaciones publicadas en los últimos días.

Por un lado, la carta de la periodista que almorzó con Mazón el 29 de octubre en la que retrasa la hora de prolongación de la sobremesa, y por otro lado el vídeo emitido por RTVE de la reunión del Cecopi de aquella tarde, en el que a las 19 horas se escucha a la exconsellera Salomé Pradas dar indicaciones sobre el contenido del mensaje Es-Alert que llegó los móviles de la población a las 20:11 horas.

"No, no hay ninguna novedad" para que cese el respaldo al presidente de la Generalitat, ha respondido García, quien ha agregado: "El presidente Mazón sigue dedicado en cuerpo y alma a la reconstrucción de Valencia".

García ha añadido que Mazón "es a lo que tiene que dedicarse ante el abandono del Gobierno de (Pedro) Sánchez, que, desde luego, no está poniendo todos los recursos que son indispensables para que una dana no vuelva a tener las consecuencias que tuvo la del 29 de octubre".

"Y más cuando ya se acercan los meses que son propicios para que pueda ocurrir" otra dana similar, ha concluido.