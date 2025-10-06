Marián Cano: “O el Consorcio de Seguros paga ya, o nos tememos un aluvión de cierre de empresas en la zona de la riada”

Las cosas de palacio, van despacio, y las del Consorcio de Compensación de Seguros van muy, muy despacio. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha aprovechado la visita del ministro de su ramo a Valencia, Jordi Hereu, para reclamarle -desde la distancia, pues el ministro no le avisó de su visita y no se vieron en persona-, agilidad en los pagos a la industria afectada por la riada del 29 de octubre.

Cano ha esgrimido que "casi el 30 % de las empresas industriales afectadas por la riada (1.504) que han reclamado la compensación sigue esperando que se complete su solicitud", una "situación insostenible que está poniendo en jaque la recuperación de muchas familias y de los sectores productivos valencianos".

Esta situación también se repite con los comercios, "donde 2.301 negocios continúan sin recibir la indemnización completa del Consorcio, y más de la mitad no han cobrado ni un euro". Cano dijo que "hemos tenido noticias del cierre de empresas esperando una compensación del Consorcio", algo "inadmisible teniendo en cuenta lo que nos jugamos".

Otro de los problemas recurrentes que transmiten los afectados a la Generalitat "es que la valoración que se hace de sus daños no es justa", por lo que "nos tememos que derive en una escala de demandas que alargue aún más la situación de desamparo que están viviendo muchos empresarios".

Hereu admite la lentitud pero no da fecha límite

Por su parte, el ministro ha rehusado dar una fecha para completar todos los pagos y se ha limitado a decir que "el Consorcio está en un proceso de tramitación de centenares de miles de peticiones y están en un proceso de recibir ya las ayudas".

Eso sí, ha admitido la lentitud en los pagos a las empresas: "Es verdad que a veces las industrias sus expedientes son los más complejos, por lo tanto a veces son los que más tardan en recibir la ayuda".