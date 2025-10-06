El Constitucional corrige al Supremo y confirma la absolución del acusado por el crimen de la viuda del expresidente de la CAM

El Tribunal Constitucional ha anulado la decisión del Supremo de revocar la absolución de Miguel López por el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, el 9 de diciembre de 2016 en un concesionario de coches de Alicante.

El Supremo anuló la sentencia absolutoria de la Audiencia de Alicante y ordenó celebrar un nuevo juicio al entender que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la acusación particular, al constatar anomalías en la devolución de la primera acta del veredicto acordada por la jueza que presidió el juicio.

Pero el Constitucional considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de Miguel López, ya que la argumentación del alto tribunal utilizada para concluir que aquellas anomalías habían generado una indefensión a la acusación particular no resulta respetuosa con la jurisprudencia constitucional.