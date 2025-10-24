Mazón critica “el baile de cifras” de las ayudas de la dana por parte del Gobierno central

En vísperas de que se cumpla el próximo miércoles, 29 de octubre el primer aniversario de la dana, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado hoy el “baile de cifras” que, en su opinión, realiza el Gobierno central sobre las ayudas de la dana, asegurando que causa “vergüenza torera”, que la ministra de Ciencia e Innovación hable de 8.000 millones, y al día siguiente el Ejecutivo del que forma parte de la cifra de 6.000 millones.

“Que dejen de arrastrar los pies un año después de la dana y que cumplan”, ha dicho al referirse al Gobierno de Pedro Sánchez para, a renglón seguido, explicar que “no se han cubierto ni el 20 por ciento de las ayudas de primera necesidad y además los afectados de la dana siguen pagando intereses por los créditos que han recibido; algo que es inmoral”.

El jefe del Consell también ha aludido a la visita de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagensen, a La Albufera, considerando que hay “desembarco” de ministros del Gobierno central en Valencia y criticando que solo se hayan concedido 56 millones de euros a La Albufera, en contraposición a los 100 millones que ha destinado el gobierno autonómico.

Declaración Maribel Vilaplana

A preguntas de los periodistas en el Foro Alicante, organizado por el diario Información, sobre la declaración como testigo en proceso judicial por la dana de la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con él el día 29 de octubre, Mazón ha respondido que “el PP y la Generalitat siempre mantiene la postura de respeto”. “No hacemos valoraciones políticas sobre cualquier proceso”, ha agregado.