Mazón espera ser investido cuanto antes y pide a Puig que sea "elegante"

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha acudido en esta condición al Ayuntamiento de Valencia esta mañana, invitada por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y le ha agradecido el gesto de vertebración y de liderar la capitalidad de la Comunitat Valenciana.

Mazón ha dicho que "ya se nota que que es alcaldesa en la limpieza, en la seguridad, en las colas (del padrón), en mirar a la gente directamente, y en que la Virgen esté donde a todos nos gusta que esté".

Mazón ha reconocido que no sabe "si estaré a la altura de lo que ha hecho la alcaldesa de Valencia lanzando mensajes, gestos y acciones tan importantes y premonitorios de la legislatura que viene".

Sobre el gobierno en minoría de María José Catalá, Mazón ha dicho que respeta la autonomía municipal y la respeta pero ha añadido que "las decisiones que está tomando María José Catalá van en una extraordinaria dirección".

Sobre la posible fecha de su investidura, Mazón ha dicho desconocerla "es una prerrogativa del poder legislativo y esperemos que la Mesa de las Cortes nos confiera esa posibilidad lo antes posible. Yo creo que es el momento de tomar una decisión por el presidente de la Generalitat y que sea lo antes posible. Y que en este periodo transitorio seamos todos elegantes, eficaces y que ese proceso se armonice". Ha apuntado además, que "sólo queda un grupo por constituirse que es, casualmente, el Partido Socialista".

El presidente del PP ha añadido que "como ciudadano que vive en Valencia estoy muy tranquilo de que me cuide y me guarde esta alcaldesa" y ha concretado que "tenemos una agenda concretada y en la bandeja de salida hay temas como la Marina, el Museo fallero, la prolongación de la apertura de la Alameda al mar, la Línea 10 de FGV, que serán temas importantes que habrá que tratar cuando las Cortes aprueben la que espero que sea una investidura temprana". Respecto del actual Palacio de las Telecomunicaciones, Mazón ha dicho que quiere desarrollar una idea de María José Catalá para que "ese gran edificio no sea un palacete para privilegiados sino que sea un foro de encuentro de nuestras fiestas y tradiciones desde la modernidad y desde el respeto a nuestra historia y que puedan disfrutarlo todos, no solo los que van a tomar caviar y champán".