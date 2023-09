Mazón estrena la nueva sede de la Conselleria de Innovación en Alicante, el edificio de Correos

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha estrenado hoy la que será la nueva sede de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, cuya titular es Nuria Montes; una sede que en un plazo de tres semanas estará en el edificio de Correos, en la plaza del Gabriel Miró. Allí ha tomado posesión hoy, en un acto multitudinario, la nueva delegada del Consell en Alicante, la torrevejense Agustina Esteve.

Al trasladarse Innovación al edificio central de Correos -adquirido por el Consell del Botànic por 4,9 millones de euros en enero pasado-, la sede de Presidencia regresa a la Casa de las Brujas, en la avenida del Doctor Gadea, lugar en el que se ubica ahora los despachos de la Conselleria que coordina Montes. El inmueble de Correos, que era propiedad de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, es un icono de la ciudad, una referencia para los alicantinos, hasta el punto de que la plaza en la que está ubicado se conoce popularmente como plaza de Correos.

El propio Carlos Mazón, en su intervención en el acto, ha aludido a la austeridad como el principal motivo para deshacer lo hecho por el Consell del Botànic, liderado por Ximo Puig. “Los edificios no pueden ser sólo símbolos; este edificio tiene que estar destinado al servicio público; por tanto, no será la sede del presidente de la Generalitat; este despacho de 100 metros cuadrados-en alusión al que hay en Correos- no es para el presidente, sino para la Conselleria; lo importante no es el edificio, sino el contenido”.

El edificio de Correos ocupa un solar de 730 metros cuadrados y tiene una superficie total construida de 3.254 metros cuadrados; ahí trabajarán por tanto todo el personal de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo que ahora está en dependencias de la Ciudad de la Luz. Según la hoja de ruta trazada por el Consell, los funcionarios de la Ciudad de la Luz se instalarán en el edificio de Correos en un plazo de tres meses, si bien los políticos ocuparán sus nuevas sedes dentro de tres semanas.

De esta forma, los despachos de Carlos Mazón y de la delegada del Consell en la provincia de Alicante, Agustina Esteve, estará en breve en la Casa de las Brujas.“Ese ha sido siempre su lugar”, ha enfatizado Mazón. Tanto el edificio central de Correos como la Casa de la Brujas, ambos en el centro tradicional de Alicante y a apenas cinco minutos a pie de distancia, son dos lugares que forman parte de la memoria colectiva de los alicantinos; de ahí la importancia de que sean la sede de Presidencia de la Generalitat así como de la única Conselleria que está fuera de la capital de la Comunidad Valenciana.

Guiño a la Vega Baja

El nombramiento de Agustina Esteve, exconcejala del PP en Torrevieja, como delegada del Consell es un guiño de Carlos Mazón a la Vega Baja, comarca del sur de la provincia que limita con Murcia, que históricamente se ha sentido marginada por los diferentes gobiernos de la Generalitat. “Tenemos una deuda con la Vega Baja”, ha remarcado Mazón para destacar el carácter “torrevejense” de “Agustina, a la que coloquialmente llamo Agustina de Aragón, ha sido como su experiencia en el municipalismo”.

"Ha llegado la hora de Alicante", ha asegurado en su intervención Mazón para declararse "provincialista que es la mejor forma de ser autonomista", ha recalcado.

Por su parte, Esteve, en su discurso, ha cargado contra el Gobierno central y contra el anterior Gobierno de la Generalitat por lo que ella tacha de “abandono” de la provincia; en concreto se ha referido al problema del agua para riego que sufren los agricultores, incidiendo en que debe mantenerse el trasvase Tajo-Segura “para que la provincia no se convierta en un desierto”.

También ha hecho hincapié en la necesidad reducir las listas de espera en sanidad y de dotar a la provincia de mejores infraestructuras, aludiendo al Corredor Mediterráneo -término que engloba la conexión ferroviaria entre Algeciras y la frontera francesa- así como la infrafinanciación de la provincia por parte del Gobierno central. Algo que también ha criticado duramente Carlos Mazón para incidir en que “somos la provincia 52 de 52 en financiación por tercer año consecutivo”.

Trasvase Júcar-Vinalopó

Antes de la toma de posesión de Agustina Esteve, Carlos Mazón, ha acudido a Aspe al acto del corte del primer racimo de Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó y a la presentación de la campaña 2023-24 de esta Denominación de Origen Protegida. Allí ha aprovechado para pedir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que el Consejo de Ministros apruebe el convenio del trasvase Júcar-Vinalopó, "porque ya hay acuerdo" y dará "estabilidad, seguridad y tranquilidad" al campo alicantino.

En declaraciones a los periodistas, Mazón ha incidido en la urgencia con la que se debe aplicar esta medida al tiempo que ha anunciado que habrá "un refuerzo en las ayudas a los seguros agrarios" desde la Generalitat.

"Bastante duro está siendo el mundo del campo todos los días para que no podamos dar esa seguridad, esa tranquilidad y esa estabilidad a las condiciones del Júcar-Vinalopó que tanto nos ha costado", ha resaltado Mazón, que también ha aseverado que el agua es "fundamental no solo del punto de vista del Júcar-Vinalopó, sino también a través del Tajo-Segura".

Así, ha destacado que lucharán, "esta vez con unidad y no con palabras bajas", y denunciarán "el agravio permanente" de Sánchez, que, según Mazón, "ya tiene una deuda de agua con la provincia de Alicante, además de la financiación, de la deuda histórica en inversiones".

Más allá de todo eso, ha comentado el jefe del Consell, "ha creado lo que nunca esperábamos que se crease, que era la deuda del agua con la provincia de Alicante y, por tanto, con la Comunitat Valenciana y la vamos a reivindicar".

Al respecto, ha señalado que va a iniciar una vía "reivindicativa", porque "la Generalitat Valenciana lleva demasiado tiempo callada y bajando los brazos con agravios como el del agua o con la falta del convenio del Júcar-Vinalopó".

"No podemos seguir siendo una comunidad que calla ante Madrid. Ya no vamos a estar más callados", ha destacado Mazón.