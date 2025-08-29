Acceso

Mazón inaugurará el curso político del PPCV el día 12 de septiembre en Benidorm arropado por Génova

Contará con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado

El presidente del PPCV, Carlos Mazón (i) y el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado (d), durante la Junta Directiva Provincial del PP de Alicante, a 25 de julio de 2025, en Alicante, Comunidad Valenciana (España). La Junta Directiva Provincial, normalmente, reúne a portavoces municipales, alcaldes, diputados provinciales y cargos orgánicos para debatir estrategias, designar portavocías y analizar tanto la situación política general como temas relevantes para la provincia, com...
Mazón y Tellado asisten a la Junta Directiva Provincial del PP de AlicanteRoberto PlazaEuropa Press
  • C. Aparicio
El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, presidirá el próximo viernes 12 de septiembre la tradicional cena de inicio de curso político de esta formación autonómica.

Lo hará acompañado del secretario general del PP, Miguel Tellado, según ha avanzado este jueves el PP en un comunicado.

También asistirán los presidentes populares provinciales de Alicante, Toni Pérez, Valencia, Vicent Mompó, y Castellón, Marta Barrachina, junto con el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

Este acto para militantes y simpatizantes populares se celebrará en Benidorm, en un escenario que no se ha detallado.

