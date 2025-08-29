Mazón inaugurará el curso político del PPCV el día 12 de septiembre en Benidorm arropado por Génova

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, presidirá el próximo viernes 12 de septiembre la tradicional cena de inicio de curso político de esta formación autonómica.

Lo hará acompañado del secretario general del PP, Miguel Tellado, según ha avanzado este jueves el PP en un comunicado.

También asistirán los presidentes populares provinciales de Alicante, Toni Pérez, Valencia, Vicent Mompó, y Castellón, Marta Barrachina, junto con el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

Este acto para militantes y simpatizantes populares se celebrará en Benidorm, en un escenario que no se ha detallado.