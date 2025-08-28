Acceso

Comunidad Valenciana Valencia

Seísmo

Montserrat registra otro terremoto, el segundo en dos días

Este ha sido de 1,8 grados por los 2,5 grados en la escala de Richter del primero

La localidad valenciana de Montserrat registra dos terremotos, de magnitud 2,5 y 1,8 REMITIDA / HANDOUT por EMERGENCIAS112CV Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/08/2025
Valencia.- Sucesos.- Registrados dos terremotos de magnitud 2,5 y 1,8 en la localidad de MontserratEMERGENCIAS112CVEuropa Press
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Valencia Creada:
Última actualización:

La localidad valenciana de Montserrat de la comarca de La Ribera Alta de 9.600 habitantes ha registrado un terremoto de 1,8 grados a las 16:42 horas de este jueves, según ha informado la Red Sísmica Nacional, el segundo tras el que se produjo la madrugada del miércoles.

El registrado en la tarde de este jueves se ha producido al norte del municipio, a unos 9 kilómetros de profundidad.

El primero fue registrado ayer miércoles de madrugada a las 4:04 horas a unos 5 kilómetros de profundidad, y tuvo una magnitud de 2,5 en la escala de Richter. Fue algo más fuerte y se sintió en la localidad vecina de Chiva.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas