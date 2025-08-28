Montserrat registra otro terremoto, el segundo en dos días

La localidad valenciana de Montserrat de la comarca de La Ribera Alta de 9.600 habitantes ha registrado un terremoto de 1,8 grados a las 16:42 horas de este jueves, según ha informado la Red Sísmica Nacional, el segundo tras el que se produjo la madrugada del miércoles.

El registrado en la tarde de este jueves se ha producido al norte del municipio, a unos 9 kilómetros de profundidad.

El primero fue registrado ayer miércoles de madrugada a las 4:04 horas a unos 5 kilómetros de profundidad, y tuvo una magnitud de 2,5 en la escala de Richter. Fue algo más fuerte y se sintió en la localidad vecina de Chiva.