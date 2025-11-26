Mazón: "No me paré ni entré en ningún sitio desde la puerta del parking hasta el Palau de la Generalitat"

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha atendido este martes a los periodistas tras presidir el pleno del Consell. Con respecto a la información publicada en el Levante que apunta a que se subió en el coche con la periodista Maribel Vilaplana tras el almuerzo que ambos compartieron en el restaurante El Ventorro, ha desmentido que esto fuera así. "No me paré ni entré en ningún sitio desde la puerta del parking hasta el Palau de la Generalitat, a donde vine andando, entre otras cosas, porque venir en coche a una zona perimetrada donde el acceso está restringido solo para vehículos autorizados y donde más cerca se puede llegar es a la misma calle de La Paz, que es donde está el parking, pues no tendría demasiado sentido".

"Por tanto, me ratifico en que vine andando desde la puerta del parking que, está prácticamente al lado del restaurante de la calle Bonaire, y que vine andando directamente al Palau de la Generalitat sin hacer ninguna parada, sin entrar en ningún otro sitio".

El jefe del Consell ha insistido en que no fui a su casa y también que durante la comida nadie le enseñó ningún vídeo sobre las inundaciones durante la comida.

Ha argumentado que no estuvo "ilocalizable", pues hasta se le "requirió para firmar los documentos urgentes en el restaurante" donde "gran parte" de su equipo sabía que estaba, por lo que no termina de "comprender" el interés en "un asunto que más parece de 'Sálvame' que de otra cosa".

Mazón ha vuelto a contestar que no puede precisar la hora exacta a la que llegó al Palau. "Si un notario me dice que salí a las seis y 40 le diría: pues puede ser. Y si me dice que salí a las siete y siete minutos, pues le diría también podría ser", ha señalado Mazón, quien preguntado de nuevo a qué hora salió del aparcamiento ha señalado: "No le puedo decir, es que no lo puedo saber".

Respecto a qué hora llegó al Palau de la Generalitat, ha afirmado que tampoco lo puede "decir con precisión", aunque sí sabe que se dice a las ocho de la tarde el día de la dana y a esa hora "estaba saliendo" desde allí al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en L'Eliana, donde estaba reunido el Cecopi.