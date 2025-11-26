La Policía Nacional registra la clínica dental de Alzira donde murió la niña de seis años

La Policía Nacional está registrando la clínica de Alzira donde se le administró a la niña de seis años la anestesia que acabó con su vida. Horas después de recibir este sedante la niña murió en el Hospital de la Ribera. Otra de las menores que fueron tratadas ese día permanece en ingresada en el hospital, aunque ya ha salido de la UCI.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía han explicado que la propietaria de la clínica no ha mostrado colaboración con la investigación, por lo que se ha procedido a realizar dicho registro para el que se ha obtenido una orden judicial.

La Conselleria de Sanidad continúa la investigación sanitaria que pueda contribuir a explicar lo que ocurrió como fármacos administrados, trazabilidad de los mismos o autorizaciones de la clínica y se ha entrevistado con el especialista que anestesió a la niña fallecida.

La niña de 4 años acudió a Urgencias del hospital de la Ribera 15:11 horas del pasado jueves tras haber sido atendida en la clínica dental, con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y que fue trasladada al hospital Clínico de València, donde sigue ingresada.

A las 16:52 horas de este mismo día una niña de 6 años ingresó en el Servicio de Urgencias del mismo hospital en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida esa misma mañana en la misma clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.