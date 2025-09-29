Mazón preside un Consell extraordinario para abordar el plan de prevención del temporal

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha convocado un Consell extraordinario a las 10:30 horas, en la que los consellers darán cuenta de las incidencias por el temporal de lluvias en las áreas de su competencia.

Según han informado a EFE fuentes de la Generalitat, de manera particular el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, explicará al pleno de Consell las conclusiones de la reunión operativa técnica que se ha celebrado con motivo del temporal de lluvias fuertes que afecta a la Comunitat Valenciana.

Asimismo, el presidente ha visitado esta mañana la Conselleria de Sanidad, donde el equipo directivo le está exponiendo cómo se garantiza la asistencia a todas las áreas afectadas y el proceso de reagendar las citas que estaban programadas para esta jornada.

Según las mismas fuentes, Mazón ha mantenido asimismo varias conversaciones con los alcaldes afectados, los presidentes de las Diputaciones provinciales y con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en esta jornada en la que se ha establecido el aviso rojo (riesgo extremo) en el litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia.