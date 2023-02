Mazón (PP): "No se puede gestionar la Sanidad sin escuchar a los profesionales"

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha indicado que “no se puede gestionar la Sanidad con prejuicios ideológicos y sin escuchar a los profesionales” al tiempo que ha propuesto la creación de una Dirección General de Atención Primaria para "solucionar el actual cuello de botella y colapso en los centros de salud".

Mazón, la vicesecretaria general de Política Social del PP, Carmen Navarro, y la secretaria general del PPCV, María José Catalá, se han reunido con el comité de empresa del Hospital de La Ribera para conocer de primera mano la situación del área de Salud de la Ribera, ha informado el PP en un comunicado.

“Hay falta de diálogo y se presentan muchos problemas y carencias con respecto al principal objetivo que es la mejor asistencia posible y, lo peor, es que va emporando día a día”, ha lamentado Mazón.

El presidente popular ha agradecido su labor a los trabajadores que han pasado una "doble zozobra: la falta de apoyo y reconocimiento a su labor en medio de una pandemia, y el esfuerzo realizado para atender a todo el mundo con el agravante de la incertidumbre de la falta de estabilidad y de diálogo fructífero para alcanzar acuerdos".

Carlos Mazón ha señalado que “en Alzira es necesario alcanzar acuerdos y dialogar con los trabajadores. Si los valencianos nos dan su apoyo, reconoceremos el talento y la experiencia de los trabajadores del Hospital de Alzira y abordaremos su equiparación con el resto de la red pública valenciana".

"No puede ser que en este tiempo hayan dimitido dos gerentes y tres directores médicos y que las protestas estén a la orden del día. No se está reconociendo el esfuerzo del personal sanitario que lo da todo, ofrece soluciones y que, incluso, le ha llevado a la renuncia a jubilaciones y promoción interna".

El líder popular ha indicado que “vamos a apostar por la sanidad pública en Alzira, sin prejuicios, destinando el presupuesto que se merece".

"Además, blindaremos el presupuesto público de la sanidad en la Comunitat Valenciana para que nunca baje del 30 % del peso total. También pondremos en marcha una Dirección General de atención primaria para solucionar el actual cuello de botella y colapso en los centros de salud".

Carlos Mazón ha advertido que “la situación sanitaria en Alzira, tanto en ingresos como en consultas y urgencias, está empeorando. La medida prioritaria es cuidar y escuchar a quien nos cuida y respetarlos. Todo empieza con el personal sanitario".

"Por eso es incomprensible que no se reconozca su experiencia y estén en inferioridad de condiciones con profesionales de otras áreas de salud. Este trato incomprensible solo se puede justificar desde dos pecados sanitarios: gobernar desde el prejuicio, gobernar sin diálogo y sin acuerdos, y no tener capacidad de gestión. No se pueden atender las necesidades sanitarias con prejuicios y sin escuchar a los profesionales", ha concluido.