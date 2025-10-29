Mil personas recorren el camino de Mazón del Palau a El Ventorro para pedir su dimisión

Una marcha de unas mil personas ha hecho este miércoles el trayecto entre el Palau de la Generalitat y el restaurante El Ventorro, el mismo que hizo hace justo un año el presidente, Carlos Mazón, para denunciar lo que entienden que fue una "negligencia criminal" suya, pero también de su equipo y del PP.

Además, en el primer aniversario de la catástrofe que dejó 229 víctimas mortales en Valencia, los convocantes han pedido al dueño y a los trabajadores de El Ventorro, en el que Mazón estuvo cerca de tres horas aquel día, que acudan de manera voluntaria a la jueza de Catarroja que instruye el caso para trasladarle "todo lo que pasó allí" aquel 29 de octubre.

"Mazón hizo este recorrido cuando no tocaba, cuando debía estar trabajando, pero nadie de todos los que trabajan en el Palau de la Generalitat ni ninguno de sus compañeros de partido hizo ese recorrido para sacarle de allí", ha denunciado Beatriu Cardona, portavoz de Acord Social Valencià, la plataforma de entidades sociales que ha convocado esta protesta.

"Es que no es solo él, son todos negligentes", ha añadido antes de iniciar la marcha.

El presidente, según las informaciones que él y la Generalitat han ido aportando este año, acudió sobre las 15:30 horas desde el Palau al restaurante para "una comida de trabajo" con la periodista Maribel Vilaplana; el pasado fin de semana, fuentes cercanas a la comunicadora y al Consell confirmaron una información de Levante según la cual sobre las 18:45 el president la acompañó a un aparcamiento cercano y se despidieron.

"Es un trayecto además desactualizado, porque Mazón nos tiene acostumbrados a cambiar de versión, lleva ocho diferentes y (durante la marcha) no vamos a poder pasar por delante del parking de la Glorieta, que es la última o la penúltima porque ahora puede estar dando otra, porque no nos ha dado tiempo a legalizar el recorrido", ha explicado.

La marcha de este miércoles, en el primer aniversario de la tragedia, ha partido de la plaza de la Virgen (entre la Catedral, la Basílica y el Palau de la Generalitat), donde previamente se habían extendido 229 mantas térmicas en memoria de los fallecidos tras aquella dana.

Algunos de los manifestantes han hecho el trayecto con unas caretas con la cara de Mazón "extraída de uno de los videos del Cecopi que la dirección de À Punt no envió a la jueza", según los convocantes.

Al grito de 'Mentres ell dinava, la gent s'ofegava' ('Mientras él comía, la gente se ahogaba'), la cabecera de la marcha ha llegado a la pequeña calle del centro histórico de València donde se encuentra el restaurante, que aunque tenía comensales y estaba abierto ha cerrado su puerta principal mientras ha tenido lugar la protesta.

Antes, los manifestantes habían pedido la dimisión de Mazón y que acabe en la cárcel: "Prefirió pasar aquí las peores horas de su pueblo", ha señalado Cardona a la puerta del restaurante.

"Ni el dueño ni los trabajadores tienen culpa de lo que pasó aquel día, pero les pedimos que cuenten a la jueza lo que vieron. Son testigos", ha apuntado antes de que la marcha haya deshecho el camino para regresar ante el Palau de la Generalitat.