Morant, sobre el intento de suicidio de José María Ángel: "Debemos abrir el debate sobre esa cacería inhumana que puede tener consecuencias muy dramáticas"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha lamentado "el acoso" y "la cacería inhumana" sufrida por el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, y ha dicho, en alusión a su intento de suicidio, que han tenido consecuencias.

"Estamos en shock, rotos, recibiendo muchísimas muestras de solidaridad y mensajes que hablan de dolor, de injusticia y de una cacería inhumana que tiene consecuencias", ha señalado Morant esta mañana en el programa Mañaneros de La 1 de RTVE.

Ángel se encuentra ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio y evoluciona favorablemente, según Morant, mientras está acompañado de su familia y allegados.

Morant ha declarado que su estado era grave cuando han actuado los servicios de emergencia, aunque "tras encontrarle inconsciente, han conseguido recuperarle y parece que puede tener una buena evolución. Le deseo que salga de esto. La familia está desbordada, no he hablado con ellos, pero conozco su estado por personas que han podido hablar con su mujer".

Morant ha lamentado que se produzca este tipo de “acoso”, que "produce un profundo dolor. En su despedida de la vida pública" Ángel "hablaba de dolor inhumano, causado por el acoso".

Un acoso como “el que está sufriendo José María Ángel es lo que lleva a ciertas personas a tomar ciertas decisiones. La gente no se quiere ir de aquí, no se quiere alejar de su familia, lo que quiere es dejar de sufrir", ha añadido.

"Creo que tenemos que abrir este debate sobre si es normal deshumanizar tanto a las personas. Sobre esa cacería inhumana que causa tanto dolor y que puede tener una circunstancias y unos finales muy dramáticos", ha concluido Morant.