El nuevo jefe superior de la Policía anuncia que Zapadores se inaugurará en unos meses

El nuevo jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero Grande, ha tomado hoy posesión oficial de su cargo en un acto celebrado en el aula magna de la Facultad de Medicina, y en el que han estado presentes además de autoridades locales, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y el director general de la Policía, Francisco Pardo.

Gajero ha dicho que fomentará la colaboración y el trabajo coordinado con la Guardia Civil, Policía Local y el resto de operadores de seguridad y defensa, públicos y privados, para aprovechar sinergias en la lucha contra las nuevas amenazas emergentes, y ha anunciado que el complejo policial de Zapadores, el segundo más grande de España, se inaugurará en breve. A este acontecimiento también se han referido la delegada del Gobierno y el director general.

Entre dichas amenazas, Gajero ha citado "las migraciones, las pandemias, las crisis económicas y financieras repentinas, la escasez de recursos, las cuestiones de género o el cambio climático", un concepto de seguridad "como factor de desarrollo indivisible e íntimamente vinculado con la democracia y los derechos humanos".

"No tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos", ha afirmado Gajero, aludiendo a palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutérres.

Las fuerzas de seguridad, ha reflexionado durante su discurso, se enfrentan a los nuevos retos que derivan de una forma de sociedad "más concienciada" con la necesidad de proteger su entorno, que "rechaza la discriminación y el odio", que "integra los avances de la tecnología en su forma de relacionarse y vivir", y que "lucha por la igualdad y la defensa de los derechos humanos".

Gajero ha destacado asimismo la vocación de servicio a los ciudadanos de la Policía Nacional, que se traduce en cuestiones que van desde la asistencia y la protección a las víctimas y los colectivos en situación de vulnerabilidad en delitos "tan execrables" como los relacionados con la violencia de género, doméstica y sexual, hasta la mejora en la gestión de los trámites documentales.

El nuevo jefe superior de Policía de la Comunitat ha asumido el "liderazgo" del "gran equipo" de policías nacionales de esta autonomía -más de 7.000- e impulsará su capacidad de adaptación para hacer frente a la "vertiginosa evolución tecnológica y digital" y "afrontar con éxito los nuevos desafíos delincuenciales en el ciberespacio, cada vez más complejos y asociados a problemáticas transversales".

Gajero ha dicho que los valores que le llevan a entregar su vida al servicio de los demás "los aprendí en mi casa, y aún hoy me los enseñan" y se ha emocionado al referirse tanto a sus padres como a su esposa.

Este sentimiento ha sido aprovechado por el director general de la Policía, Francisco Pardo, para señalar que Gajero "es una buena persona" y enfatizar que "no se puede ser buen policía si no se es buena persona".

Pardo ha dicho que "es importante que trabajemos en el ámbito policial y es importante que trabajemos toda la sociedad para aislar a quienes asesinan a una mujer y como hace pocos días a sus hijos en las Pedroñeras por el mero hecho de ser mujer", ha aseverado. Para ello, ha añadido, es necesario "ir de la mano de las instituciones", en este caso de la Comunitat Valenciana.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado la profesionalidad de Gajero y ha agradecido la labor desarrollada por el comisario saliente, Jorge Marti.

Entre los retos a los que se enfrenta la Policía, Bernabé ha citado la lucha contra la ciberdelincuencia, los delitos de odio y la violencia que se ejerce contra las mujeres "en cualquiera de sus manifestaciones".

Ha señalado por último que se seguirá ampliando la plantilla de la Comunitat gracias a la Oferta Pública de Empleo de 2024, que prevé 2.857 plazas para el Cuerpo de Policía Nacional.