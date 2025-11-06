Solicitan que comparezcan como testigos los alcaldes de Cullera y Utiel por su contacto con Mazón el día de la dana

Una acusación particular ha pedido a la instructora de la causa penal por la gestión de la dana que cite a los alcaldes de Utiel y Cullera para que aclaren las conversaciones o contactos que mantuvieron con Carlos Mazón, actualmente presidente de la Generalitat en funciones, aquel 29 de octubre por posibles "contradicciones" en la testifical de la periodista Maribel Vilaplana.

El letrado de esa acusación solicita ambas comparecencias en calidad de testigos tras considerar que existen "contradicciones" con lo manifestado el pasado lunes en el juzgado de Catarroja por la periodista que comió con Mazón ese día en El Ventorro.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el letrado pide que se cite al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, para que "aclare, esclarezca y explique" la conversación que mantuvo con Mazón a las 18:28 horas del 29 de octubre de 2024.

Según afirma, esto puede ser "contradictorio" con lo manifestado por Vilaplana en el juzgado, donde dijo no tener conocimiento alguno sobre el alcalde de Cullera ni que se hablara de él.

La periodista también admitió que durante la comida recibió en su móvil, a las 17:39 horas, un enlace de un vídeo de las inundaciones que sufría Utiel desde primera hora de aquella jornada, pero ha insistido en que no abrió el vídeo y que, por tanto, no pudo compartir esa información con el presidente.

Sin embargo, según señala esta acusación, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, testificó que Mazón le llamó aquel día a las 17:46 horas y acto seguido le envió el contacto del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón.

"Transcurren solamente seis minutos desde el envío del whatsapp a Maribel Vilaplana sobre el estado de emergencia de Utiel y el contacto con Mompó para facilitarle el teléfono de Ricardo Gabaldón", destaca en el escrito, y añade que es "un espacio temporal muy breve para manifestar Vilaplana el desconocimiento de la situación".

Por ello, esta acusación cree "necesario, adecuado, útil, pertinente y de extraordinaria y urgente necesidad" citar judicialmente a Gabaldón, igual que a Jordi Mayor, para que aclaren estas cuestiones.

Indica que en el momento en que se producen ambos contactos (el de las 18:28 y el de las 17:46) "solamente se encontraban en una sala privada" del restaurante El Ventorro Mazón y Vilaplana, y "de vez en cuando solo aparecía el dueño del restaurante", quien precisamente ha sido citado a declarar como testigo ante la jueza de Catarroja, aún sin fecha.

Por ello, este letrado solicita que se cite a ambos alcaldes pues cree que existen contradicciones con lo manifestado por Vilaplana, y añade que en caso de que las haya "por falso testimonio" por parte de la periodista, se abra pieza separada contra ella.