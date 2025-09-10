La oposición en Moncada presiona al PSOE sobre el edil karateka de Moncada: pedirá su dimisión en un pleno extraordinario

Los tres partidos de la oposición en el ayuntamiento de Moncada (Valencia) -PP, Ciudadanos y Vox- han registrado la solicitud de un pleno extraordinario para reprobar al concejal de Fiestas y Seguridad Ciudadana, Martín Pérez Aranda (PSPV-PSOE), por el altercado del pasado domingo en el municipio.

El altercado se produjo durante las fiestas de la localidad, en las que, según se puede ver en vídeos compartidos en redes sociales, un grupo de jóvenes profiere insultos contra Pedro Sánchez y llaman "rojo" al edil socialista, quien les hace un corte de mangas y a continuación se lanza desde un escenario adonde están los jóvenes.

La oposición justifica su solicitud en a oposición la "gravedad institucional" de estos hechos, al afectar al máximo responsable municipal de Seguridad Ciudadana, que es también jefe de la Agrupación de Protección Civil de Moncada y Presidente de la Asociación de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad Valenciana.

Además de la reprobación, la oposición plantea que en el pleno extraordinario se reclame a Martín Pérez la dimisión de todos sus cargos; la retirada inmediata de delegaciones en Fiestas y Seguridad Ciudadana; y el cese como Jefe de la Agrupación de Protección Civil.

También plantean poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos y requerir a la Policía Local y, en su caso, a la Guardia Civil -que ha abierto diligencias por supuestos desórdenes públicos- las novedades/atestados y partes de servicio de esa madrugada.

Los solicitantes avisan de que un pleno extraordinario no puede demorarse más de 15 días hábiles desde la petición y de que si la alcaldía no convoca en plazo la sesión queda automáticamente convocada para el décimo día hábil siguiente, a las 12:00 horas.