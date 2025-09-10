Arden un camión y cuatro coches en un desgüace de la dana en Riba-roja

Un camión y cuatro coches de un descampado de restos de la dana han ardido este miércoles en un incendio en Riba-roja (Valencia), según han informado fuentes del Consorcio provincial de bomberos de Valencia.

A las 12:47 horas se ha recibido el aviso de un incendio de vehículos en el polígono El Oliveral de Riba-roja, en el entorno de la avenida del Transporte, y las labores de extinción han finalizado una hora después.

Bomberos de las dotaciones de Paterna y Torrent se han desplazado hasta el lugar para apagar las llamas.