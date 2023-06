La oposición pide a Catalá que no deshaga los avances logrados en la ciudad de Valencia

En el pleno de Constitución del Ayuntamiento de Valencia que se ha celebrado esta mañana, han intervenido los portavoces de los grupos de la oposición, representados por Compromis, PSPV y Vox, y también el portavoz del PP.

Concluido el recuento de votos y proclamada alcaldesa, Catalá ha dado el turno de palabra a los portavoces de los grupos de menor a mayor, antes de pronunciar su discurso como alcaldesa.

El primero ha sido Juan Badenas, de Vox, quien ha dicho que "la lealtad no consiste en la lisonja sino en decir la verdad" y ha citado a Santo Tomás para pedirle a la alcaldesa que actúe según el bien común, no como el Gobierno del Rialto que gobernó "según una moral equivocada y peligrosa", pero con una principio que era conseguir un gobierno estable. En este sentido, al reprochar a Catalá que su gobierno no será estable al no darle parcelas de gobierno a Vox, le convertía en "amoral" por no buscar el "bien común". Y ha citado a Lenin para decir que "es moral toda acción que favorece al partido", y le ha pedido que elija entre Santo Tomás o Lenin.

A continuación, Sandra Gómez, del PSPV ha dado las gracias a los valencianos que votaron al PSPV, y ha pedido a Catalá que garantice la convivencia, el respeto, y que entierre el fanatismo y la crispación. Le ha pedido que extreme el respeto "a la ciudad que somos" y ha aducido que nadie tiene la mayoría absoluta y que la votación del 28 M se hizo más en clave nacional que pensando en la ciudad. Ha dicho que Valencia era la capital del paro y tenía mil millones de deuda. Ahora es la ciudad más saneada de España. También ha dicho que se ha pasado de ser la ciudad del tráfico a la de las plazas y las supermanzanas. Ha dicho que en Valencia "se regalaban bolsos de lujo antes de las adjudicaciones" y ahora es una ciudad honesta "donde archivaron todas las denuncias que nos presentaron". "Os dejamos la mejor ciudad del mundo para vivir, así que procuren cuidarla y no la estropeen".

Ha dicho que Vox no son "socios incómodos" sino "el apéndice esperpéntico del PP" y ha reprochado que "un torero que presume de su pasado franquista sea el vicepresidente" y un condenado por violencia de género haya sido cabeza de lista. "Cuando firmas un acuerdo en el que se habla de violencia intrafamiliar y se niega la violencia de género, ya no es un problema de Vox", y ha acusado al PP de blanquear estas actitudes.

El ya exalcalde, Joan Ribó, ha señalado que "analizaremos cada uno de los temas y en función de si es positivo para valencia o no actuaremos políticamente y emitiremos nuestro voto", y ha recordado los múltiples acuerdos que ha habido en el mandato anterior y que ha votado la inmensa mayoría del pleno (salvo Vox).

Ha recordado que "encontramos el Ayuntamiento endeudado hasta las orejas e intervenido por el Ministerio de Hacienda". Le ha recordado a Catalá que "aumentó la deuda municipal cuando fue alcaldesa de Torrent en un 77 por ciento". Ha dicho que Valencia es una de las ciudades donde mejor se circula en bicicleta y ha mostrado su preocupación por la regresión de las playas del Sur provocada por la ampliación del Puerto "porque supone no solo la muerte de El Saler sino también de la Albufera de Valencia".

El ya portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha dicho que "hoy Valencia vuelve a tener una mujer fuerte y valiente al frente" y ha anunciado que Catalá va a ser una alcaldesa "de todos y para todos". Ha anunciado que las decisiones de movilidad estarán guiadas por el consenso con los vecinos y los criterios técnicos. Ha asegurado que se agilizarán las licencias municipales.

Caballero ha dicho que el feminismo de verdad se demuestra con mujeres "como la que tenemos aquí" y ha asegurado que "Valencia no preguntará adónde vas ni de dónde vienes".

También ha asegurado que Valencia "va a superar complejos identitarios" y ha mostrado la mano tendida "a quienes quieran confluir en el objetivo de mejorar Valencia" para "escribir las mejores páginas de esta ciudad".