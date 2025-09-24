Otra teoría de la conspiración sobre el terrible crimen de Alcàsser: Miguel Ricart da una nueva versión treinta años después

Otra teoría de la conspiración. Otra versión que lo único que hace es más daño, si cabe, a las familias. Porque Miguel Ricart, el único condenado -ya en libertad- por los terribles asesinatos de las tres niñas de Alcàsser, Miriam, Toñi y Desirée, hace más de treinta años, ha hablado en una entrevista para ofrecer una nueva -y dolorosa- versión de los terribles hechos que conmocionaron a toda España tras la desaparición de las chicas.

Ricart, que salió en libertad en el año 2023 tras la derogación de la doctrina Parot (había sido sentenciado a más de 170 años), ha ofrecido unas declaraciones al podcast "El rincón del disidente". Allí, lo ha dejado claro, pese a que han pasado 33 años de los crímenes: "Quiero que todo esto se aclare".

Aunque ya había participado en ese programa, ahora lo ha hecho para ofrecer una nueva versión que, si se conoce la investigación llevada a cabo en el juicio, no tiene ningún valor. Porque Ricart, que en los últimos años ha sido detenido en alguna ocasión por encontrarse en un "narcopiso", señala que en el lugar del terrible crimen estaban siete personas. Entre ellos, un hombre apodado "El Nano" y a otros tres señores mayores que no identifica y que se encontraban en el lugar al que llevaron a las niñas tras recogerlas mientras ellas hacían autostop.

Además, el nuevo testimonio de Ricart, que contradice todo lo que en su día confesó, asegura que él fue obligado a participar en los abusos a las menores bajo amenaza de muerte. Unas amenazas que, asegura, siguieron para no contar nada de lo ocurrido esa trágica noche.

"Ahora soy un hombre libre y he tomado la decisión de hablar porque estoy muy cansado y, sobre todo, porque quiero que esto se aclare", afirma ente el periodista Manu Giménez, a quien niega que los hechos ocurrieran en el paraje de La Romana. Además, afirma que fue coaccionado por la Policía para confesar los hechos.

Insiste en que los tres hombres mayores, junto con Antonio Anglés y "El Nano" estaban abusando sexualmente de las chicas cuando él y el hermano de Anglés llegaron de comprar unos bocadillos y que a ambos se les obligó a participar en la violación, amenazándoles con una pistola.

En la entrevista, Ricart cuenta que esos tres hombres que no identifica se marcharon tras los abusos y que fue entonces cuando Anglés decidió matar a las adolescentes para evitar que los delataran. Asimismo, asegura que fueron Antonio y Mauricio Anglés los autores materiales de los asesinatos de las niñas y que el desaparecido Antonio Anglés mató a dos de ellas y que su hermano acabó con la vida de la tercera.

Esta nueva versión viene a abrir más heridas de unos hechos que consternaron al país en noviembre de 1992, cuando desaparecieron Toñi, Miriam y Desirée, las tres del municipio de Alcàsser.