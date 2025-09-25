Vox confía en que el PP apoye hoy en Les Corts gran parte de sus propuestas de resolución y los populares dudan

El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, hace tiempo que ejerce una oposición de guante blanco con el Partido Popular al que evita poner en compromisos ni apretar demasiado. El recuerdo de su participación en el Consell trufa constantemente sus discursos, como si el recuerdo de lo que fue justificara todavía hoy una sintonía que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, agradece y destaca: "Me alegro que ya sean ustedes el tercer partido de la Comunitat por delante de Compromís", le dijo en el Debate de Política General después de intercambiarse otros piropos.

Así las cosas, desde Vox presentaron ayer toda una batería de propuestas de resolución que se verán hoy en el pleno. Su portavoz, José María Llanos, se mostró confiado en que el PP apoye la gran mayoría de ellas: "Hemos negociado todo y en algunas cosas nos hemos puesto de acuerdo". Como ejemplo, puso todo lo referente a la reconstrucción, "por eso hemos conseguido los mejores presupuestos". Con todo, admitió que en otras cuestiones han tenido negociaciones previas. En cualquier caso, matizó que "no son el mismo partido, por lo que no creo que el cien por cien sean apoyadas por el PP".

Preguntado sobre su propuesta de resolución para la eliminación de las leyes de igualdad y las direcciones generales "de marcado carácter ideológico de la Conselleria de Bienestar", que incluiría la de políticas de diversidad sexual, dijo que se debatirá este jueves y que su grupo parlamentario "lo defenderá con uñas y dientes". Llanos también incidió en que se deroguen "todas las leyes de desigualdad, y todos los chiringuitos económicos que se han montado alrededor de una falsa igualdad, porque estas leyes lo único que ha logrado son enfrentamientos entre hombres y mujeres".

Entre las propuestas de Vox también figura la reforma de la conocida "Llei d’ensenyament d’ús" del valenciano o la ley de participación de las organizaciones sindicales y empresariales para garantizar el principio de igualdad entre todo tipo de asociaciones.

Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, insistió en que se aprobarán algunas de las propuestas y adelantó que el PP no apoyará las que proponen derogar las leyes de igualdad.

Por lo que respecta al resto de grupos, presentaron sus iniciativas con la total seguridad de que no tendrán demasiado éxito. No obstante, el PSPV tramitó ayer dos recursos de reposición contra «la decisión arbitraria, injusta y partidista de la Mesa de las Corts de censurar dos de sus propuestas.

En una de ellas pide a Mazón que renuncie al aforamiento y acuda a declarar ante la jueza de la dana y en otra solicita que las víctimas de la riada sean las primeras en comparecer en la próxima reunión de la comisión de investigación de la dana. Solicitan además que se reúna la Mesa de Les Corts antes de que se inicie el pleno de hoy.