Paiporta (Valencia) reabrirá en dos semanas el Pont Nou que fue arrasado por la dana

El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) prevé reabrir en dos semanas el Pont Nou, una infraestructura que fue arrasada por la dana, que es clave porque recupera la conexión entre los dos márgenes del barranco y que tendrá dos carriles de circulación, uno por sentido y dos aceras, una de ellas ciclopeatonal, además de mejorar su accesibilidad y seguridad.

La obra, que ha sido supervisada por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, durante su visita al municipio, forma parte del plan de reconstrucción impulsado por el Ayuntamiento y financiado con apoyo estatal, ha informado el Consistorio.

Además del Pont Nou, avanzan las actuaciones en la nueva pasarela ciclopeatonal y en el puente de la CV-406, mientras que la intervención en el Pont Vell se iniciará una vez se inaugure el nuevo paso.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha detacado "la importancia de que los trabajos se realicen garantizando siempre que la ciudadanía mantenga conexión y paso de una parte a otra del pueblo".

"Hemos vivido meses difíciles, pero pronto volveremos a contar con una infraestructura segura, moderna y adaptada a las necesidades actuales2, ha añadido.

Por su parte, el concejal de Movilidad Urbana y Reconstrucción, Alejandro Sánchez, ha subrayado que "todas las obras se están ejecutando teniendo en cuenta las necesidades de movilidad de la población y la seguridad ante posibles emergencias futuras".

"La incorporación del paso ciclopeatonal responde al compromiso del Ayuntamiento con una movilidad más sostenible y segura para todos", ha concluido.