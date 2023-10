La patronal valenciana llama a la calma: el conflicto en Israel tiene un impacto económico "acotado"

El conflicto en Israel tiene un impacto económico directo en la Comunitat Valenciana "bastante acotado" dado el escaso peso de las exportaciones e importaciones de bienes, de menos del 1 % en ambos casos.

El nivel de las exportaciones e importaciones de bienes de la Comunitat con Israel no es significativo, en concreto el 0,9 % de las exportaciones y el 0,4 % de las importaciones, según los datos ofrecidos por la patronal autonómica CEV a EFE.

Sin embargo existe una cierta concentración sectorial y territorial con cerca del 45 % de las exportaciones del sector cerámico, lo que incide en "la ya de por sí difícil situación que acumula la principal industria de Castellón", indica la confederación.

Los otros dos impactos que pueden afectar a la economía valenciana, advierte la CEV, son más generales y están interconectados: el aumento del precio del petróleo y, si el conflicto se alarga, su traslado a la inflación y la política monetaria.

En función de la duración y la extensión del conflicto, los precios del petróleo y sus derivados podrían elevar y prolongar los niveles de precios y costes de las empresas, e incidir negativamente sobre una demanda internacional que ya ha entrado en fase de ralentización.

Esto repercutiría todavía más sobre el deterioro de las exportaciones y la balanza comercial, según añade.

A su vez, los altos niveles de inflación podrían acabar endureciendo la política monetaria e incidir negativamente sobre una demanda interna ya mermada, lo que drenaría los niveles de consumo e inversión y, con ello, los niveles de actividad y empleo.

Finalmente, si el conflicto se alarga y extiende al resto de la región de Oriente Medio, las bajadas en bolsa podrían extenderse y consolidarse, elevando los niveles de incertidumbre a nivel global.

La patronal señala que se recortarían todavía más las iniciativas de inversiones y los niveles de ralentización a nivel general serían más profundos.

Los datos de la balanza comercial

Las exportaciones de bienes de la Comunitat Valenciana a Israel ascendieron a 182,1 millones de euros en los ocho primeros meses de este año, un 16,5 % menos que el mismo periodo del año anterior, según datos proporcionados por Cámara Valencia.

En ese descenso destaca la bajada en un 31,9 % de las ventas de productos cerámicos, que representan el primer producto exportado con un valor de 82,2 millones, prácticamente la mitad del total de exportaciones valencianas.

Los automóviles, que ocupan el segundo lugar con un volumen de 15,1 millones, registraron un crecimiento superior al 300 % entre enero y agosto; las materias plásticas y sus manufacturas, con 13,9 millones, redujeron sus ventas a Israel en un 41,2 %; y las máquinas y aparatos mecánicos, con 12,2 millones, también crecieron, en este caso un 74 %.

Las importaciones valencianas de Israel alcanzaron los 92,6 millones, un 25,3 % más, sobre todo de máquinas y aparatos mecánicos, combustible y materias plásticas y sus manufacturas.

En la Comunitat había 1.216 empresas exportadoras a Israel en 2022, de las 6.000 españolas, y 605 importadoras (4.870 españolas).

La inversión de capital israelí en la Comunitat Valenciana es escasa, de 52.000 euros en 2022, y la valenciana supone 150.000 euros de inversión a ese país, según los datos entre enero y junio de este año.

Mazón pide "no confundir Hamás con los palestinos"

Por su parte, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha expresado la solidaridad de los valencianos con los israelíes por unos hechos que ha calificado de "barbarie", pero ha pedido "no confundir a Hamás con el pueblo palestino, con el que la cooperación tiene que seguir".

Preguntado por los periodistas en Alicante, donde ha visitado la rehabilitación de los edificios sociales situados en la plaza María Yolanda Escrich Fornés, en el barrio de Miguel Hernández, Mazón ha considerado que en esta cuestión hay que huir de "hacer demagogia" porque se haría "un flaco favor a los derechos humanos, a la dignidad y a la realidad de lo que está ocurriendo".

"Todo esto viene de un ataque terrorista de Hamás al pueblo de Israel, con el que no caben medias tintas y con el que no cabe ni una sola arruga para la absoluta solidaridad, cercanía y defensa de los derechos humanos", ha subrayado Mazón, quien ha insistido en condenar este "ataque de una barbarie extraordinaria" y del que "todavía hoy no conocemos sus consecuencias".

Esto es así, ha proseguido, porque en las últimas horas se han conocido casos, incluso, de niños degollados por los terroristas de Hamás.

Sobre la presencia de ciudadanos de la Comunitat Valenciana en la zona, ha explicado que la última noticia de que dispone se refiere al regreso de una alicantina, y ha añadido que está a la espera de que en las próximas horas o días la Delegación del Gobierno le traslade la información oportuna en torno a los valencianos allí y también sobre las medidas que se están habilitando para su vuelta.

El president ha señalado que el mismo día de los atentados la Generalitat contactó con las ONG que operan en ese lugar del mundo para ponerse "a su disposición y empezar a desarrollar ayudas concretas".

Preguntado por las consecuencias económicas de este nuevo conflicto bélico, el jefe del Consell ha confesado que aún "son todo incógnitas" en este ámbito porque está por ver "la dimensión, la profundidad y la reacción" que puede desencadenarse, por lo cual ahora es el momento de la cooperación con las partes mediante la acción de las ONG.