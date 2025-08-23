Sucesos
Muere una mujer en Xàbia tras caer de un barco y resultar herida en el cuello por la hélice
La mujer pudo ser reanimada por los sanitarios pero falleció después en el hospital
Una mujer de 34 años ha fallecido en Xàbia como consecuencia de las heridas provocadas en la cara y el cuello por una hélice tras caer de un barco en la Cala Portitxol de Xàbia, según ha informado este sábado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Tras recibir el aviso del accidente a las 19:42 horas de este pasado viernes, los servicios de emergencias enviaron al lugar del incidente un SVB y un SAMU para atender a la mujer, que presentaba heridas de hélice en cara y cuello, politraumatismo y parada cardíaca.
El SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y consiguió recuperar a la mujer en el traslado al Hospital de Dénia, pero una vez en el centro volvió a entrar en parada cardíaca y falleció poco después.
✕
Accede a tu cuenta para comentar