Muere una mujer en Xàbia tras caer de un barco y resultar herida en el cuello por la hélice

Una mujer de 34 años ha fallecido en Xàbia como consecuencia de las heridas provocadas en la cara y el cuello por una hélice tras caer de un barco en la Cala Portitxol de Xàbia, según ha informado este sábado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Tras recibir el aviso del accidente a las 19:42 horas de este pasado viernes, los servicios de emergencias enviaron al lugar del incidente un SVB y un SAMU para atender a la mujer, que presentaba heridas de hélice en cara y cuello, politraumatismo y parada cardíaca.

El SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y consiguió recuperar a la mujer en el traslado al Hospital de Dénia, pero una vez en el centro volvió a entrar en parada cardíaca y falleció poco después.