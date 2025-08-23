Rescatadas 16 personas, 5 de ellas niños, en una embarcación precaria en Alicante

Un Equipo de Respuesta Inmediata de Cruz Roja ha atendido a 16 personas de origen subsahariano, cinco de ellas niños, que han sido rescatadas en alta mar por Salvamento Marítimo cuando viajaban en una embarcación precaria frente a la costa de Alicante.

Según han informado fuentes de Cruz Roja, el rescate y atención se inició la pasada noche y se ha prolongado durante la madrugada.

Se trata de 9 hombres (3 de los cuales son menores) y 7 mujeres (de las cuales dos son niñas, de 4 y 5 años que viajaban acompañadas de sus madres).

Las personas rescatadas presentaban un estado de salud delicado con deshidratación, gran debilidad y quemaduras.

Un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), ha estado presente en el lugar durante la operación. Se han realizado 9 traslados al hospital de Alicante (por ambulancias de la sanidad pública) por quemaduras de segundo grado, dolor torácico y, en el caso de las niñas, una de ellas por hernia umbilical y otra por deshidratación y alteración de la consciencia.