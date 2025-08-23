Tragedia en Alicante: una mujer muere tras caer de un barco y ser alcanzada por la hélice

Una jornada de ocio en la Cala Portitxol de Xàbia, Alicante, terminó en tragedia el pasado viernes por la tarde, cuando una mujer de 34 años falleció tras caer de una embarcación y sufrir graves heridas provocadas por la hélice del barco.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso a las 19:42 horas, movilizando de inmediato los servicios de emergencia. La víctima presentaba un politraumatismo severo y entró en parada cardíaca. Los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) lograron reanimarla en el lugar, pero su estado crítico persistió.

La Cala Portitxol, conocida por su belleza natural y popular entre los aficionados a la navegación, fue testigo de este desgarrador suceso. A pesar de los esfuerzos médicos y el traslado urgente al Hospital de Dénia, la mujer volvió a entrar en parada cardíaca, falleciendo poco después.