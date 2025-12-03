Pérez Llorca anuncia que pedirá una reunión a Pedro Sánchez: "Tenemos que hablar"

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha puesto manos a la obra. Veinticuatro horas después de jurar el cargo ha anunciado su nuevo equipo de gobierno y tras él ha anunciado que su siguiente medida será llamar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para poder tener una reunión privada. Eso sí, no ha puesto todavía fecha a esa llamada.

"Considero que tenemos que hablar", ha dicho Pérez Llorca, que ha reivindicado que como presidente de una de las autonomías con mayor peso en el panorama nacional lo normal sería tener una relación fluida con el jefe del Ejecutivo español.

El nuevo presidente de la Generalitat ha incidido en que lo hace para favorecer la normalidad institucional y la recuperación tras la dana la cual ha dicho que se ha hecho "muy mal" por parte del Gobierno de España.

En ese sentido, ha nombrado un interlocutor único con el Gobierno para la dana como comisionado del Consell para la Recuperación a Raúl Mérida, hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente con el vicepresidente Vicente Martínez Mus, que aunque sigue al frente de la cartera de Recuperación tras la dana no ostenta ya la necesidad de reunirse con el Gobierno.

Mérida será la persona que deberá reunirse a futuro con la comisionada del Gobierno, Zulima Pérez, quien esta misma semana aseguró que no había contestado a las cartas del vicepresidente Mus solicitando una reunión por su condición de interinidad al no saber si iba a continuar en el cargo. En esa reunión, ahora Mérida reivindicará la creación de la comisión mixta entre el Gobierno y la Generalitat para acelerar la reconstrucción, una necesidad que ha reivindicado el Consell pero que ha negado el gobierno de Sánchez en el último año.

Pérez Llorca ha señalado que aunque será Mérida quien dirigirá esas conversaciones, es él mismo en su condición de presidente de la Generalitat quien quiere dar el primer paso hacia esa normalización de las relaciones, igual que con los familiares de las víctimas y afectados por la tragedia, de ahí su petición de una reunión personal con el presidente Sánchez.