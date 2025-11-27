Pérez Llorca logra los votos para ser investido presidente de la Generalitat valenciana

Juanfran Pérez Llorca ha recibido este jueves los votos del PP y Vox, suficientes para ser investido presidente de la Generalitat valenciana. Los diputados han dicho en voz alta el sentido de su voto. Desde su escaño como presidente, Carlos Mazón, contemplaba con mirada perdida como se iba produciendo la votación. Ninguna sorpresa. Sí que se han producido algún voto "singular", como el de la diputada de Compromís, Nathalie Torres, que ha dicho, "no por 229 razones". Carlos Mazón, como no podía ser de otra manera, ha votado a favor. No obstante, no ha habido entre ellos más que un gesto protocolario de respeto. No ha habido más que un apretón de manos entre ellos.

Pérez Llorca ha logrado los 53 votos del PP y de Vox, y 45 en contra, los de Compromís y el PSPV. Ha faltado un voto en las filas socialistas de una diputada que estaba ausente.

Concluida la votación y tras un largo aplauso, los diputados del PP se han hecho una foto de familia con el nuevo presidenciable, mientras Mazón con un apretón de manos y un ligero gesto de coger el brazo a su sucesor, ha abandonado el hemiciclo sin mayores efusiones.