Vox bendice a Pérez Llorca y le anuncia su apoyo: "ese es el camino"

El síndico de Vox, José María Llanos, ha bendecido hoy al candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y pese a mínimas discrepancias que quedan pendientes de negociación, le ha tendido la mano: "ese es el camino y apoyaremos su investidura".

Llorca le ha agradecido el apoyo y ha dicho que en algún momento de esta legislatura ha negociado con todos los grupos de la Cámara y que ese es su carácter.

Llorca ha dicho que "si negociamos los que saldrán ganado serán los valencianos".

Tras su última intervención, los diputados populares se han puesto en pie para aplaudirle. Desde su escaño, ha pedido a todos que se sentasen.