La Policía Local de Valencia ayuda en un parto en un domicilio del Marítim

Agentes de la Comisaría de Proximidad del Marítimo han atendido a una joven que ha dado a luz a un bebé en su domicilio del barrio de El Cabanyal. A las 06:45 horas de este lunes, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió un aviso de un parto extrahospitalario en un domicilio del distrito de los Poblats Marítims y varias patrullas se dirigieron al lugar. De manera paralela, una patrulla de la Comisaría de Proximidad de Campanar acompañó a un vehículo dotado con una incubadora para que pudiese acudir al domicilio en el menor tiempo posible.

El aviso lo efectuó el padre de la parturienta, una joven de 25 años que acababa de dar a luz en su vivienda. Al llegar al domicilio, los agentes encontraron a la joven con el bebé en brazos. Una de las agentes se hizo cargo del bebé y las otras atendieron a la madre. De hecho, las agentes tuvieron que pinzar el cordón umbilical con la mano. A los pocos minutos llegaron los sanitarios, que se hicieron cargo tanto de la madre como del bebé. Por último, los policías escoltaron al Soporte Vital Avanzado (SVA), que trasladó al neonato en incubadora hasta el Hospital Clínico, mientras otro equipo del SAMU evacuaba a la madre al mismo centro hospitalario, también escoltado por una patrulla policial.

Los y las agentes que participaron en la intervención han visitado a la madre y al bebé en el centro hospitalario y han podido comprobar que ambos gozan de buen estado de salud