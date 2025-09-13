La ejecución presupuestaria de la Generalitat en agosto supera a la de 2024 en 1.200 millones

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha destacado que la ejecución del presupuesto no financiero de la Generalitat a 31 de agosto supera en 1.198 millones de euros a la del año pasado en la misma fecha.

Este incremento del gasto presupuestario real -sin tener en cuenta los capítulos de deuda- responde, según la consellera, al esfuerzo de todos los departamentos del Consell para avanzar en la reconstrucción tras los efectos de la dana y, al mismo tiempo, mantener la actividad ordinaria.

“Estamos haciendo mucho más con los mismos recursos, tanto humanos como financieros, ya que el Gobierno de España sigue sin resolver la infrafinanciación y solo nos ha autorizado a endeudarnos porque no ha dado ni un euro a fondo perdido para la reconstrucción”, ha incidido Merino.

La ejecución del presupuesto no financiero de la Generalitat de 2025, aprobado el pasado 28 de mayo, alcanzó en total los 15.009 millones de euros a 31 de agosto, 1.198 millones por encima del mismo periodo del año anterior. Si se incluye también la deuda, la ejecución rebasó los 21.108 millones. En términos porcentuales, el porcentaje de ejecución del presupuesto ordinario, excluido el gasto dana, fue del 58,12 %.

Al presupuesto ordinario de 26.251 millones (29.927 incluida la deuda) se le sumó este año la partida específica de 2.364 millones destinada a la reconstrucción que se financiará únicamente mediante operaciones de endeudamiento de la Generalitat con el FLA.

“El esfuerzo en la recuperación en áreas como Infraestructuras, Sanidad o Educación está siendo brutal y las cifras están ahí. A ello se suman todas las ayudas que ya se han dado, varias de las cuales ahora se van a duplicar de forma automática como las de vehículos siniestrados, y las que están por llegar”, ha manifestado la consellera de Hacienda.

En la misma línea, el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, ha señalado que el incremento de la ejecución en 1.200 millones en ocho meses "no tiene precedentes".

Por otro lado, Monzó ha señalado que ya se trabaja en la elaboración del Presupuesto de 2026, un proceso que se inició formalmente con la publicación de la orden de elaboración por parte de la Conselleria de Hacienda antes del verano.

“Trabajamos para tener listo el presupuesto para cuando llegue el momento de presentarlo conforme marca la norma”, ha especificado el secretario autonómico de Hacienda, quien ha criticado "la anormalidad del Gobierno de España, que aún no ha sido capaz de sacar adelante ni un solo presupuesto en lo que va de legislatura, ni siquiera de presentar un proyecto en el Congreso tal y como está obligado por la Constitución”.