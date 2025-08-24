Posibles tormentas esta tarde en el interior de Valencia y Castellón

La Comunitat Valenciana registrará este domingo probables chubascos en el interior de Castellón y Valencia por la tarde, aunque no se descartan en el resto del territorio, y en el interior del norte de Castellón podrían ser localmente fuertes y con granizo e ir acompañados de tormenta.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas subirán en el norte de Castellón, bajarán en el interior de Valencia y se mantendrán sin cambios en el resto, mientras que las máximas subirán y el viento será flojo variable, aunque puede tender ocasionalmente a moderado por la tarde.

Para el lunes, se esperan chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el interior de Valencia y Castellón por la tarde; temperaturas mínimas en ascenso en la mitad sur y en la comarca de Els Ports y con pocos cambios en el resto y máximas con cambios ligeros, y viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde, moderado en el litoral sur de Alicante.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:

Castelló 22,7-30,4

València 23,9-29,9

Alicante 24,5-31,3

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento del sur, fuerza 3 a 4, temporalmente variable 2 a 4 entre la madrugada y el mediodía. Marejadilla a marejada.

Aguas costeras de Valencia: viento el sureste, fuerza 4 a 6, amainando a variable 2 a 4 a medianoche y arreciando a este y sureste 3 a 5 por la tarde. Marejadilla a marejada.

Aguas costeras de Alicante: en el norte de Alicante, viento del sur y sureste, fuerza 4 a 5, temporalmente variable 2 a 3 por la mañana. Marejadilla a marejada. En el resto de Alicante, viento variable, fuerza 2 a 3, predominando la componente este. Rizada a marejadilla.